　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

牙醫「雙腳踩滑板」搖晃拔牙…影片曝光！法官重判20年：差點殺人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張方瑀／綜合外電報導

美國阿拉斯加州一名牙醫未經病患同意進行治療，甚至踩在「懸浮滑板」上替病人拔牙，事後還將影片傳給多名友人，並稱這是「最新的護理規範」。結果法院最新判決指出，該名牙醫依醫療補助詐欺、非法執業、魯莽醫療危害等46項罪名，被判處20年徒刑，且出獄後10年內不得再從事相關工作。

根據CNN、《紐約郵報》報導指出，現年35歲的牙醫洛哈特（Seth Lookhart）14日被安克拉治高等法院依補助詐欺、非法執業、未經同意治療、魯莽醫療危害等46項罪名，判處20年有期徒刑，緩刑8年，這也代表他必須因此被關12年，且出獄後10年內不得再從事相關工作。

報導中指出，洛哈特在2016年替病人拔牙時，竟在病患打完鎮靜劑後，雙腳踩在懸浮滑板上替病患拔牙，離開時還得意地高舉雙手，甚至還將這段影片至少傳給8名友人，並稱這是「最新的護理規範」。

除此之外，洛哈特還在治療病患時，至少數千次做出從未受過培訓、超出他專業知識範圍的麻醉治療，還從醫療補助計畫中竊取資金。好幾名到法院作證的病患指出，他們麻醉退掉醒來後，發現洛哈特拔錯牙齒，或是和他們原本的治療項目完全不同。

法官沃爾佛頓（Michael Wolverton）在宣判時表示，洛哈特的所作所為差點殺死了一些人，「我認為你的所作所為是如此無恥、自戀和瘋狂，我願意原諒你所做的一切，但很明顯，這是一個昂貴的教訓，你必須藉此學習。」

洛哈特則透過事先擬好的聲明表示，他不知自已是何時開始偏離軌道，他真的很想幫助病人減輕痛苦，「但我也知道，我本來可以保持更好的紀律和專注力。」他也希望法官能再給他機會重新從事牙科工作，可惜他的執照早在2017年就被吊銷了。

►全身被菸蒂燙爛！7歲妹遭家暴性侵　淚求醫生：我想死…拜託不要救我
►亂拉屎惹毛繼父！他「60下無敵連環毆」　女孩頭脹如氣球慘死…媽笑超爽
►大學妹誤信「純朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」完事從6樓拋摔慘死！

►雅詩蘭黛經典小棕瓶！一滴就有感

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／男爬關渡橋頂…周邊交通塞爆了！網哀號：快抓狂
剛聽完小鬼解剖　爸離開板殯又趕赴靈堂…眉頭緊鎖
小鬼解剖有心血管問題…高大成分析心臟外觀　研判2種可能
愷樂神隱5個月悲送花籃：放心飛吧
黃鴻升解剖結束　妹妹雙手緊握父親離開板殯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重啟飛武漢航線！南韓政府開放「每周一班」　網怨：中秋無法返鄉

搞笑諾貝爾管理學獎是它　「買兇殺人訂單外包5次」200萬→10萬

「亡人節」共進晚餐…閃電直接劈下6死4傷！　團聚慘淪送別悼念

超過3公尺兇猛「巨鱷」直接游到你家門　颶風淹水附贈毒蛇猛獸

牙醫「雙腳踩滑板」搖晃拔牙…影片曝光！法官重判20年：差點殺人

彭斯前幕僚爆「川普面對疫情超冷漠」！　宣告倒戈11月票投拜登

母女談心一整晚...16歲女醒來驚見媽媽遺體　凶手仍然在屋內！

牛津大學新冠疫苗　一度喊卡後，已恢復為受試者接種

FBI爆：俄國準備「抹黑拜登」　白人極端份子雙擾其下…恐再有大衝突

「為什麼咬我」黑人已下跪　白人警察仍放狗還稱讚牠：好孩子

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

重啟飛武漢航線！南韓政府開放「每周一班」　網怨：中秋無法返鄉

搞笑諾貝爾管理學獎是它　「買兇殺人訂單外包5次」200萬→10萬

「亡人節」共進晚餐…閃電直接劈下6死4傷！　團聚慘淪送別悼念

超過3公尺兇猛「巨鱷」直接游到你家門　颶風淹水附贈毒蛇猛獸

牙醫「雙腳踩滑板」搖晃拔牙…影片曝光！法官重判20年：差點殺人

彭斯前幕僚爆「川普面對疫情超冷漠」！　宣告倒戈11月票投拜登

母女談心一整晚...16歲女醒來驚見媽媽遺體　凶手仍然在屋內！

牛津大學新冠疫苗　一度喊卡後，已恢復為受試者接種

FBI爆：俄國準備「抹黑拜登」　白人極端份子雙擾其下…恐再有大衝突

「為什麼咬我」黑人已下跪　白人警察仍放狗還稱讚牠：好孩子

重啟飛武漢航線！南韓政府開放「每周一班」　網怨：中秋無法返鄉

驚悚影片曝！2車撞擊如被燃燒彈擊中　火球瞬間竄出...烈焰噴飛

街頭可愛動物區！小雞趴趴走　桃園警民追逐23隻「集合」

快訊／男爬「12公尺高」關渡橋！周邊交通塞爆　網哀號：快抓狂了

荒山亮化身搖滾歌王　金鐘彩排較勁「鐵肺公主」戴愛玲

LIVE／前日本首相森喜朗下飛機直奔總統府　晚間會見蔡英文

明晚迎鋒面雨彈！北台灣連下2天　周日似「初秋」高溫降6°C

蛋黃酥「一顆55元」3口就沒了！他對價格疑惑　過來人：漲價1倍

先探／如何挖寶新掛牌股？

先探／缺貨漲價又來了

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

撲克女玩家趙茜遭性侵+活活燒死

女遭集體凌辱　總理：吊死或閹了

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

美議員提決議案　籲美台建交終結過時一中政策

特斯拉飆破145km/h駕駛睡翻下場曝

找到石油　蓬佩奧將訪問南美小國

大學妹誤信「朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」墜樓亡

7歲妹遭家暴性侵　淚求醫生：我想死不要救我

冷血男姦殺女友「鋸頭顱」挖出大腦烹食

熱舞辣妹騎棺材24秒　狂吻遺體

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到

17歲少女「假訂披薩」斃了外送員

他新婚15天自殺！嫩妻崩潰3樓跳下

更多熱門

相關新聞

莎莉颶風引來3公尺巨鱷「游到你家門」

莎莉颶風引來3公尺巨鱷「游到你家門」

颶風莎莉16日侵襲美國墨西哥灣沿岸，引發多處洪災，阿拉巴馬州一名女子家門外竟出現一隻3公尺以上的大鱷魚在水中游來游去，拍影片上傳社群道，「這就是為什麼我們在這個島上不想出門的原因，他（鱷魚）簡直是個怪物！」

彭斯前幕僚：川普面對疫情超冷漠

彭斯前幕僚：川普面對疫情超冷漠

佛奇：疫苗最快11月就能證實有效

佛奇：疫苗最快11月就能證實有效

哈佛資優生無用！川普：靠NBA球星說服金正恩

哈佛資優生無用！川普：靠NBA球星說服金正恩

車子爆胎　倒楣女滑手機發現中獎

車子爆胎　倒楣女滑手機發現中獎

關鍵字：

牙醫懸浮滑板阿拉斯加北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達強忍上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

快訊／小鬼黃鴻升解剖「妹妹緊拉爸爸憔悴現身」！

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面