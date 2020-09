母女談心一整晚...16歲女醒來驚見媽媽遺體　凶手仍然在屋內！

▲女子在家中慘遭殺害。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

英國一名16歲少女與母親睡前聊了一整晚,隔天起床卻發現對方不在身邊,找到人時對方竟然已成冰冷遺體,嚇得她立即報警,可怕的是凶手其實一直在她家中,幸好警方到場後立即將人逮捕,依謀殺罪起訴。

46歲女子瑪格達萊娜(Magdalena Pacult)今年1月1日,被人發現陳屍在默西賽德郡(Merseyside)斯托克布里奇村(Stockbridge Village)家中。16歲女兒巴特尼克(Wiktoria Bartnik)表示,前一晚睡前母親突然跑到她房內,2人一同聊了許多有關跨年的話題,然而隔日中午起床時卻不見對方人影,後來發現對方陳屍家中,第一時間立即撥打電話報案。

警方接到報案後於6分鐘內抵達現場,很快在床上發現瑪格達萊娜遺體,並且逮捕仍在屋內睡覺的49歲凶嫌皮奧特(Piotr Cichy),驗屍報告顯示,死者死因為鈍器造成的外傷以及外力所造成的窒息。

皮奧特落網後否認犯案,聲稱是有其他人闖入屋內殺害瑪格達萊娜,不過調查人員發現,被告與受害人交往2年期間時常暴力相向,且謀殺案發生後不久,他曾帶著一袋裝有血腥睡衣的袋子去朋友家,揚言自己殺了人。

法庭上檢方出示更多證據顯示,死者曾在信件中寫道,「我必須逃出房子,他喝酒後變得很好鬥」、「他不斷威脅我,讓我覺得很害怕」、「他手上握有鑰匙,我沒有辦法自行換鎖」,讓利物浦王室法庭本月17日裁定皮奧特謀殺罪名成立,預計於9月24日正式判刑。

Teen's hushed 999 call after finding mum’s body with killer still in house https://t.co/1rBvhQjzcX pic.twitter.com/vWDLu6gwtg