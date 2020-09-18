FBI爆：俄國準備「抹黑拜登」　白人極端份子雙擾其下…恐再有大衝突

▲美國聯邦調查局（FBI）已經啟動大選監督。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）今天警告，俄羅斯正積極地採取抹黑戰對付民主黨總統候選人拜登，且白人至上暴力團體也恐為美國大選添亂。

「紐約時報」報導，瑞伊今天在眾議院國土安全委員會的證詞，與總統川普及部分官員竭力淡化俄國與白人極端分子威脅的態度大相逕庭。他指出，出於種族動機的白人至上極端分子，已醞釀出國內恐怖主義氛圍，而俄國也「非常積極地」以拜登為目標擾亂美國大選。

瑞伊說：「靠同時製造分化與不和，俄國主要針對拜登來詆毀，因為俄國視拜登為根深蒂固的反俄建制派。」

此外，瑞伊表示，FBI愈來愈擔憂11月總統大選前，有意識形態動機的極端團體可能將爆發激烈衝突。

法新社報導，FBI密切關注在波特蘭、俄勒岡與威斯康辛州基諾沙等數座城市抗議活動時對峙的團體。在當地，反種族主義和反警團體與右翼和經常持有武器的白人民族主義運動人士對抗。

瑞伊在國會聽證會上說，FBI深切關注美國街頭緊張情勢升級，以及「利用」抗議活動煽動暴力的團體。

他說：「現在又多了一層引發暴力的可能性。」瑞伊稱「極端團體或個人都會製造暴力動盪」。

瑞伊告訴聯邦眾議院國土安全委員會：「現在兩邊都聚集成團體，讓危險衝突一觸即發。」