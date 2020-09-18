影／投資生技股　小心兩大夢醒時分！

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新冠肺炎疫情影響，生技股活蹦亂跳，合一、美德醫療、杏國等漲不停，但也有公司慘兮兮，康友-KY就是一例，恐將下市，很多投資人慘賠。買生技股如同買樂透，買對了猶如快樂天堂，買錯了，就有可能睡街邊。專家建議，目前生技股仍以本夢比為根據，建議要小心財務與市場兩大夢醒時分。

▼分析師陳唯泰。（圖／翻攝雲端最前線）



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今年國內新藥股熱絡，帶動全民瘋買生技股旋風，台股生技股市值突破兆元，創新高。分析師陳唯泰於《雲端最前線》節目分析，今年生技類股飆漲原因有二，一是轉機題材股，例如中天、合一，二過去基期過低，一旦有一點點營收起來，就會造成營收成長動能大幅跳升，進而推升股價飆漲的情形。

買生技股，究竟是選本夢比，還是看本益比，群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕認為，端賴投資風險屬性，以積極投資人來說，適合佈局中小型的生技公司，此類公司少有獲利，主要以本夢比計算公司未來展望及希望，也因此，波動度較大，適合區間操作，可以趁回檔，再逢低布局；穩健投資人則可布局大型生技、醫美或醫材的公司，此類公司多屬歷史悠久，營收與獲利也穩定，評價面以本益比為主，股價波動及風險都較小，可做為中長期投資的核心持股。

▼群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕。（圖／翻攝雲端最前線）



陳唯泰也提醒，目前多數生技股仍以本夢比為最主要的投資根據，但總有夢醒時分的訊號，一是財務面，倘若季報、年報等財報公告的前後，公司獲利數字無法出來，不少投資人就會乾脆賣掉，這是屬於財務面的夢醒時分指標；二是市場面的指標，市場追逐某些生技股熱度很高，一旦這些指標股出現降溫或是重挫之時，就要特別留意短線市場是否有追高跡象，讓投資人覺得有點怕怕的。

若不能當個挑選績優生技股的伯樂，或許買基金也不錯，蔡詠裕分析，目前相關基金有兩大類，一是生技基金，主要投資生技、製藥類股，標的偏重中小型個股，機會大，波動也大，屬於題材聚焦，具有爆發性，標竿指標為美國那斯達克生技指數；另一是醫療保健基金，投資範疇包括生技、製藥、醫療器材、醫療設備儀器、醫療保險，也涵蓋現在很夯的遠距醫療，題材面廣，偏重中大型個股，穩中求成長，以MSCI醫療保健指數為標竿指數。不管是投資生技或是醫療保健基金，要看投資人本身屬性，再去做資產配置，調配不同的比重即可。

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