「亡人節」共進晚餐…閃電直接劈下6死4傷！　團聚慘淪送別悼念

▲該戶人家當晚聚集了10多人，在下著大雨的夜晚共進晚餐。（示意圖／CFP，圖中地點並非新聞事發地。）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨西北部馬德望省17日下著暴雨，在村落一處高腳屋內，正聚集著10多名正在吃晚餐的家庭成員，豈料閃電劈中房子，導致6人當場死亡，另有4人受傷。據了解，這家人當時是為了傳統節日亡人節（Pchum Ben festival，相當於華人社會的清明節）團聚一堂。

綜合高棉時報等外媒報導，事發於17日晚間6時15分左右，Boeung Thmuoy村落的一戶人家聚集了10多人，在下著大雨的夜晚共進晚餐，沒想到閃電突然劈中高腳屋。

馬德望省長18日表示，這起事件造成6人當場死亡、4人受傷，罹難者身分現已全數確認完畢，已知其中2人56歲、3人年僅20多歲，一人年齡不詳，4名傷者年齡介於25歲至48歲之間，目前正在當地省立醫院接受治療。根據媒體取得的畫面，親屬事後為死者哀悼，

事實上，柬埔寨每年5月至10月的雨季都會出現大量閃電。根據國家災害管理委員會年度報告，2019年就有95名柬埔寨人因雷擊喪命，83人受傷。