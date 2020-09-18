彭斯前幕僚爆「川普面對疫情超冷漠」！　宣告倒戈11月票投拜登

▲美國副總統彭斯的前幕僚特洛伊（Olivia Troye）在最新政治廣告中抨擊川普。（圖／翻攝Twitter@RVAT2020）

記者吳美依／編譯

美國副總統彭斯（Mike Pence）前幕僚特洛伊（Olivia Troye）在最新釋出的政治廣告中譴責政府防疫不力，導致生命逝去。她批評，總統川普面對疫情時，態度非常冷漠、不在乎，只關心連任選舉，也宣告自己將選擇「國家而非政黨」，預計11月3日投票給民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

NBC報導，一群反對川普的共和黨選民推出政治廣告，特洛伊也參與拍攝。她擔任彭斯的國土安全與反恐幕僚2年，也在白宮冠狀病毒工作小組擔任顧問，7月底離職。

特洛伊提到，政府2月中旬就知道美國遲早面臨疫情大流行，「但總統不想要聽這個，因為他擔心的是，我們正在選舉年，這將如何影響到他自認為的成功紀錄」。她說，「在我們明知不是如此時，眼睜睜看著總統說『病毒是個騙局、一切都好』真的很令人震驚。事實上，他只關心自己，不關心任何人」。

▲特洛伊批評川普面對疫情非常冷漠。（圖／路透）



特洛伊回憶，川普有一次在防疫會議上說，「或許這個新冠病毒是好的，我不喜歡跟別人握手，我不喜歡跟這些噁心的人握手」。她感嘆，所謂「噁心的人」就是總統聲稱關心的人，「這些人對於川普是什麼樣的人擁有十足的信心，但至今仍無法參加他的造勢大會」。

前國安顧問波頓（John Bolton）、國土安全部前幕僚長泰勒（Miles Taylor）也在離任後批評政府，後者甚至表態投票給拜登。但是，特洛伊是副總統在疫情期間最親密的幕僚之一，這番負面評論對於川普而言無疑是致命一擊。

川普的連任之路依然艱辛，民調顯示，大多數美國人並不滿意他的防疫表現。與此同時，白宮也試圖替總統辯護，因為資深記者伍華德（Bob Woodward）在新書《震怒》（Rage）中爆料，川普刻意淡化疫情的嚴重性。

▲川普與彭斯都說，特洛伊只是一名心懷怨恨的員工。（圖／達志影像／美聯社）



彭斯17日表示，特洛伊是「另一名心懷怨恨的員工」，離開白宮以後「決定在選舉年玩政治」。他也指出，特洛伊仍在職時，並沒有發表過這樣的評論，「我對於我們一路上完成的工作和川普總統提供的領導感到無比自豪」。

川普也形容特洛伊是一名心懷不滿的員工，「我不知道她是誰，她也不認識我。這只是另一個離開的人。我們收到一封她的信，那是最美好的一封離職信。他們讓她走是有理由的」。

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