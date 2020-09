彭斯前幕僚爆「川普面對疫情超冷漠」！　宣告倒戈11月票投拜登

▲美國副總統彭斯的前幕僚特洛伊(Olivia Troye)在最新政治廣告中抨擊川普。(圖/翻攝Twitter@RVAT2020)

記者吳美依/編譯

美國副總統彭斯(Mike Pence)前幕僚特洛伊(Olivia Troye)在最新釋出的政治廣告中譴責政府防疫不力,導致生命逝去。她批評,總統川普面對疫情時,態度非常冷漠、不在乎,只關心連任選舉,也宣告自己將選擇「國家而非政黨」,預計11月3日投票給民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)。

NBC報導,一群反對川普的共和黨選民推出政治廣告,特洛伊也參與拍攝。她擔任彭斯的國土安全與反恐幕僚2年,也在白宮冠狀病毒工作小組擔任顧問,7月底離職。

特洛伊提到,政府2月中旬就知道美國遲早面臨疫情大流行,「但總統不想要聽這個,因為他擔心的是,我們正在選舉年,這將如何影響到他自認為的成功紀錄」。她說,「在我們明知不是如此時,眼睜睜看著總統說『病毒是個騙局、一切都好』真的很令人震驚。事實上,他只關心自己,不關心任何人」。

▲特洛伊批評川普面對疫情非常冷漠。(圖/路透)



特洛伊回憶,川普有一次在防疫會議上說,「或許這個新冠病毒是好的,我不喜歡跟別人握手,我不喜歡跟這些噁心的人握手」。她感嘆,所謂「噁心的人」就是總統聲稱關心的人,「這些人對於川普是什麼樣的人擁有十足的信心,但至今仍無法參加他的造勢大會」。

前國安顧問波頓(John Bolton)、國土安全部前幕僚長泰勒(Miles Taylor)也在離任後批評政府,後者甚至表態投票給拜登。但是,特洛伊是副總統在疫情期間最親密的幕僚之一,這番負面評論對於川普而言無疑是致命一擊。

川普的連任之路依然艱辛,民調顯示,大多數美國人並不滿意他的防疫表現。與此同時,白宮也試圖替總統辯護,因為資深記者伍華德(Bob Woodward)在新書《震怒》(Rage)中爆料,川普刻意淡化疫情的嚴重性。

▲川普與彭斯都說,特洛伊只是一名心懷怨恨的員工。(圖/達志影像/美聯社)



彭斯17日表示,特洛伊是「另一名心懷怨恨的員工」,離開白宮以後「決定在選舉年玩政治」。他也指出,特洛伊仍在職時,並沒有發表過這樣的評論,「我對於我們一路上完成的工作和川普總統提供的領導感到無比自豪」。

川普也形容特洛伊是一名心懷不滿的員工,「我不知道她是誰,她也不認識我。這只是另一個離開的人。我們收到一封她的信,那是最美好的一封離職信。他們讓她走是有理由的」。

