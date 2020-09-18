韓法務部長為兒「喬爽缺」！當兵請假只須打通電話　執政黨力護航

▲南韓法務部長秋美愛身陷兒子兵役疑雲，17日接受國會議員金相勳質詢。（圖／達志影像）

文／中央社首爾17日綜合外電報導

韓國前法務部長曹國因特權爭議下台後，接任法務部長一職的秋美愛近日也傳出濫權疑慮，但秋美愛對相關質疑全盤否認，所屬執政黨共同民主黨也大力護航，引發朝野大戰。

秋美愛遭踢爆利用特權讓兒子徐某在2017年服役期間違規休假，引發長期以來對政經界高層「特權」感到不滿的韓國民眾反彈，加上這次事件涉及韓國人相當重視的兵役問題，讓文在寅政府支持度一度掉到45.6%。

面對在野黨的猛烈砲火，秋美愛起初保持緘默，13日才在臉書上發文解釋，兒子是因為膝蓋手術請病假，先前之所以不回應，是因為身為法務部長，不希望影響正在進行的檢方調查程序，對於是否有違法疑慮，都靜待檢方調查結果。

根據韓聯社報導，秋美愛今天接受國會質詢時，面對在野黨議員的猛烈砲火，能看出她回覆時極力壓抑個人情緒，她也請求外界不要使用「當爽兵」等過度誇大的詞彙，也不要過度挖掘兒子的私生活。

對於議員質疑秋美愛打電話給軍方為兒子爭取特殊待遇，秋美愛強調，「無論是我、還是我丈夫，都從未向國防部提出要求」，並表示兒子從未提及自己母親的身分，「我與丈夫因為忙碌，子女的事一向都是自己處理」，秋美愛先前發文中，也對她在兒子服役期間從未前往探視表達對兒子的歉意。

▲南韓法務部長秋美愛，被爆疑似過去利用黨代表職權，為服兵役中的兒子請長假（圖／達志影像）

但根據前稱未來統合黨的最大在野黨國民力量取得資料，國防部內部有關徐某休假的相關紀錄內容並不一致，對此，國防部表示是「行政疏失」，會配合檢方調查釐清為何出現這種錯誤。

除秋美愛兒子服役休假疑慮外，國民力量議員也質疑，秋美愛疑似利用特權為次女取得法國留學簽證，並將數百萬韓元政治獻金用於長女開設的餐廳等，針對這些爆料質疑，秋美愛斷然回應，「絕對沒有任何違法行為」。

國民力量議員主張，秋美愛在2014年11月至2015年8月間，藉記者會等名義在女兒開的餐廳請客21次，花費250多萬韓元政治獻金，涉嫌違反政治獻金法；秋美愛則反問，「難道在女兒開的店吃飯就可以不付錢嗎」，並說明當時女兒剛離職創業，選在女兒餐廳請客，也是希望鼓勵她堅持下去。

她也說，女兒的餐廳之後因高昂租金而關門大吉，報導描述，秋美愛的聲音因情緒激動而顫抖，「真是感謝議員您的提問，讓我想起了那些悲傷的往事」。

▲秋美愛11日下車後，面對記者提問不發一語，在幕僚掩護下快步離去。（圖／達志影像）

秋美愛濫權爭議延燒，讓文在寅政府支持度連2週下跌。但韓國民意調查機構Realmeter今天公布14日至16日進行的最新民調顯示，文在寅及執政黨共同民主黨支持度分別微幅回升0.8及0.3個百分點，可能是因為秋美愛13日發文道歉及積極說明，加上政府推動第4次追加預算案拉回部分民心。

不過，秋美愛相關爭議仍有諸多疑點，在野黨料將持續深究，共同民主黨在這次爭議中展現出的強力護航態度，也令人聯想到去年曹國獲提名接任法務部長後陷入貪污醜聞，引起部分輿論反感。當時文在寅力保曹國上任，但曹國在上任短短35天後就宣布請辭。

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