日媒：菅義偉民調超越安倍！新內閣支持率74%　歷來第3高

▲日本首相菅義偉16日上任 。（圖／路透，下同）

文／中央社東京18日綜合外電報導

日本首相菅義偉16日上任，日本經濟新聞與東京電視台16日與17日的民調顯示，菅義偉內閣支持率達74%，在歷代新內閣民調中排名第3，僅次於前首相小泉純一郎與鳩山由紀夫。

日本經濟新聞報導，菅義偉內閣的民調支持度達74%，比今年8月前首相安倍晉三的內閣支持度高19個百分點，主因是信賴人品與安定感。

若與1987年起有留下紀錄的歷代首相剛上任時的民調相較，第一名是2001年前首相小泉純一郎，內閣支持率達80%；第二名是2009年前首相鳩山由紀夫的75%，菅義偉內閣排行第三。另外，2012年安倍內閣剛上任時，民調支持率為62%。

支持菅義偉內閣的理由方面，回答「可以信賴人品」者最多，占46%；相較之下，安倍內閣近年民調的支持理由，回答「可以信賴人品」者，僅占約10%。

支持菅內閣理由排名第2的是「有安定感」，占39%；不過過去安倍內閣支持理由達20%的「有國際觀」，菅內閣僅有7%。

另外，不支持菅內閣的比例為20%，比安倍內閣下降17個百分點。不支持菅內閣的原因，有48%回答「因為是自民黨中心的內閣」最多，其次有32%回答「政府與黨的經營方式很差」。

而安倍內閣時期，排名第一的不支持理由是「政策很差」，超過30%；這次回答菅內閣「政策很差」者僅13%。

從性別來看，支持菅內閣的女性有77%，男性72%；安倍內閣過去則大都是男性支持率高於女性。

對於解散眾議院、進行國會選舉的時期，58%的受訪者回答「不需要急著在明年秋天任期屆滿前進行」居第一；回答「儘快進行」與「今年年底前舉行」者合計僅19%。

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