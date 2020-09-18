美貨幣政策保守　弱勢美元助攻黃金上漲

▲黃金因美金下跌而上漲。（圖／pixabay）

記者林鼎閎／綜合報導

美元表現弱勢，加上美國最新公布的就業數據雖優於預期，但聯準會宣誓需要進一步措施來刺激受新冠疫情所影響的經濟，也促使金價上漲。截至今（18日）黃金期貨價格來到每盎司1959.85美元。

美元指數下跌，持有黃金相對其他貨幣更具吸引力。根據外媒報導，美國勞工部公布每週失業金申請報告是目前經濟狀況最直接和及時的數據，該報告顯示，「截至8月底，將近3000萬人正在領取失業救濟補助，這暴露了新冠肺炎的危機對經濟和人類生活的影響仍持續。」

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目前各國央行也繼續審視貨幣政策，如英國銀行表示，「目前正更仔細地研究是否將利率下調至負利率，原因是英國經濟面臨新冠肺炎新案例不斷增加，失業率上升，以及可能出現新的英國脫歐衝擊三重打擊。」

日本銀行也維持保持貨幣穩定的政策，並表示「如果因為疫情造成的工作損失提高通縮的風險，則會備妥加大刺激措施。」

美國低利率往往會給債券收益率和美元帶來壓力，也因此凸顯黃金的吸引力，且被視為避險工具之一。

以各國海關數據顯示，瑞士對美國黃金出口在8月幾乎已停止，而對中國和印度的出口卻增加，這顯示新冠疫情大流行之後，黃金大量轉移到了美國市場，此舉已成定局。