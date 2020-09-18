拍中賺25萬元！汎德永業競拍踴躍　證交所系統卡住

▲永豐金證券官網指出泛德投標踴躍，造成證交所系統當機。（圖／翻攝自永豐金證券官網）

記者陳心怡／台北報導

汎德永業（2247）17日至21日為競拍期間，競拍底價為 168.22 元，於 9 月 23 日開標，並預計 10 月 12 日正式掛牌上市。但由於高溢價差、拍賣到一張賺逾25萬元，吸引不少投資人想參與投標，不過有股民發現，想進入證交所競拍系統卻卡住，對此，永豐金證券詢問證交所，發現是投標太踴躍導致網路負荷不下，建議想投標者可於下午2時前重新下單。

汎德永業為配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行新股 8968 張，其中 6457 張採競價拍賣，將從明日起至 9 月 21 日展開競價拍賣投標，競拍底價為 168.22 元，每標單最低為 1 張，投標數量以 1 張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 837 張，並於 9 月 23 日開標。25日起開放公開申購，有1,614張，預計10月5日抽籤，12日股票上市。

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汎德以日前最高股價抵427.5元推算，競拍底價之價差有25.9萬，公開申購之承銷價暫定180元，價差24.75萬元，都相當可觀，導致大量買盤搶進。

有些投資人這幾天想進入證交所競拍系統，不過畫面卻顯示「錯誤」訊息，對此，永豐金證券特別在官網公告，證交所競拍系統因汎德投單踴躍導致流量繁忙，有網頁變慢情形，若投資人想下單，建議競拍最晚截止時間、各個營業日的下午14時前再度使用。