證實了！遊戲引擎商Unity IPO定價「破預估上限」　達每股52美元

▲Unity證實以每股52美元的價格出售股票。（圖／翻攝自官網）

記者林妤柔／綜合報導

遊戲引擎開發商Unity周四將IPO，發行價優於預期範圍之上，初始估值為137億美元。Unity在周三將價格區間上調至44至48美元之間，周四外媒CNBC證實，該公司以每股52美元的價格定價。目前，Unity發言人沒有立即對此做出回覆。

Unity成立於2004年，在過去十年中已成為遊戲創作的主要參與者，為開發人員提供無需為每個平台編寫代碼即可為手機、遊戲機和網絡創建3D字幕的工具。根據其股票上市公開說明書，Unity每月有150萬活躍開發商，使用該軟體的用戶每月下載量超過30億次。

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Pokemon Go和Iron man VR都是使用Unity軟件開發的遊戲，也用於美商藝電（Electronic Arts）、Take-Two Interactive、騰訊和Ubisoft發行的遊戲。

該公司2020年上半年的營收比去年同期增長39%，達到3.513億美元，而消費10萬美元以上的客戶數量從515位增加到716位。Unity今年前六個月的淨虧損從一年前的6,710萬美元減少至5,410萬美元。

CNBC報導，Unity首席執行長John Riccitiello（先前為藝電執行長）採用非傳統方法來確定IPO的價格，他與2019年加入該公司的CFO Kimberly Jabal一起控制定價和配置，而非靠投資銀行來做最終決定。

投資者以一定的價格和想購買的股數提交報價競標，然後Unity團隊將根據出價狀況選擇價格，而出價低於該價格的投資者將無法購買股票；對於出價高於最終價格的投資者，Unity高層將決定配置數量。