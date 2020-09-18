重啟飛武漢航線！南韓政府開放「每周一班」　網怨：中秋無法返鄉

▲德威航空的飛機16日停靠在仁川國際機場，準備飛往武漢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情今年1月在全球各國爆發後，航空業面臨史無前例的慘澹危機，國際航班被迫停飛。南韓政府日前表示，由於要求開放仁川往返武漢航線的商務人士與日俱增，因此決定允許重新開放給德威航空（t'way Airlines）經營該段航線，16日，該班機從仁川飛往武漢，為武漢解禁後首架來自他國的班機。

根據韓媒《Money Today》報導，南韓國土交通部14日決定簽下武漢往返仁川航線營運許可，而德威航空則是在拿到中國民航局的飛航許可後，向南韓國土交通部提出飛航許可申請，預計9月16日至10月21日，每周將有一班飛機往返仁川至武漢。

原本仁川往返武漢航線，由大韓航空與中國南方航空經營，每周有4個航班，然而在新冠肺炎疫情爆發後，1月23日起便全面停止飛行。

南韓網友接獲消息後大表不滿，「即使中國大陸官方宣稱無新增確診，仍舊無法放下警戒心吧......會不會太早開放了」、「政府勸導民眾中秋節（추석，韓文稱秋夕）盡量別返鄉探親，害我們國民沒法回到家鄉，太過分了」、「國民努力遵守社交距離防疫有什麼用？讓新冠病毒傳播進來的門戶可是洞開著呢」、「我們家孩子將近一年時間沒辦法到校上課，什麼是該開放的優先順序應開先考慮清楚吧。」

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