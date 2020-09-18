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OPEC+稱：如果10月油價持續走弱將召開特別會議

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▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲石油輸出國際組織（OPEC）要求其盟友國跟上減產進度。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

國際油價因全球經濟前景不明，市場對後市看法相對保守。對此石油輸出國際組織（OPEC）和其他盟友國透露，若10月市場持續走弱，不排除進一步召開特別會議。

OPEC +表示，「將要求那些沒有遵守減產協議的國家將進度補回，並計劃若10月石油市場持續走弱，不排除當月再召開特別會議。」市場猜測，產油國可能有擴大減產預期。而這番言論也激勵油價在今（17日）截至上午11點布蘭特原油價格來到每桶43.44美元，紐約原油則是每桶41.06美元。

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根據一份內部報告顯示，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯內部的主要產油國官員組成的小組並未建議對目前770萬桶/日，約佔全球需求8％的減產協議做出任何調整。

據指出，3位OPEC +的消息人士稱，「該小組向伊拉克和阿聯酋還有其他執行不當的國家施壓，要求其增加減產力度，來補償5-7個月超過的產量，同時將補償性減產實施期從9月拉長至12月底。」

OPEC的消息壓過了颶風Sally過境墨西哥灣後美國重啟海上石油生產的消息，也蓋過了美國經濟低迷的訊息。

颶風Sally衝擊的期間，每日產量近50萬的產油設施關閉5天後，美國能源公司已開始將工作人員送回墨西哥灣的海上石油平台。意味生產逐步恢復正常。

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