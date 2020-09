美媒：財政部提「新TikTok交易條款」　甲骨文、字節跳動已接受

▲美國財政部、北京字節跳動與甲骨文已經暫時同意TikTok併購修訂條款。(圖/路透)

文/中央社華盛頓17日綜合外電報導

根據知情人士說法,美國財政部、社群媒體TikTok母公司北京字節跳動和甲骨文(Oracle Corp.)已暫時同意甲骨文提議併購TikTok美國事業的修訂條款。

美國財經媒體引述知情人士報導,美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)昨晚將修訂過的條款表寄給字節跳動,字節跳動和甲骨文已經接受。這些消息人士描述這些修訂是因應這項交易的國安疑慮,且因事涉敏感而要求不具名發言。

總部位於中國的字節跳動試圖讓這項與甲骨文的交易獲得美國政府批准,以掌握TikTok多數股權。美國總統川普8月發布行政命令,要求字節跳動出售TikTok在美業務,他表示這個廣受歡迎的短影音應用程式(App)構成國安威脅。

任何協議均需經川普和中國政府同意,然而川普仍可能拒絕這項交易,中國官員則指控美國「經濟霸凌」。

一名知情人士表示,白宮高階顧問庫許納(Jared Kushner)知道這些修訂條款,但尚未深入檢視細節,也未衡量川普是否應該簽署這項協議。

白宮和美國財政部不願就此事置評,中國駐華府大使館也未回應置評要求。

▲美國總統川普威脅禁止TikTok在美營運,除非TikTok把在美營運權出售給美國企業,且美國政府可以從中獲取部分利益。(圖/達志影像/美聯社)



白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)今天說,他擔心甲骨文競標TikTok在美業務案可能是一宗「重新包裝」的交易,無法達到川普的目標。

根據計畫,甲骨文將取得總部設於美國的新成立TikTok少數股權,同時公司獨立董事會須經美國政府同意。

消息人士指出,設計用於保護美國公民個資免於流入中國手中的新修訂條款,包括20頁詳盡有關資料和國安條款。按這些條款,董事會將須全數由美國公民組成,並將成立一個國安委員會。

這個組織將由一名美國資安專家主持,擔任與美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the U.S.)主要聯繫窗口,美國外來投資審查委員會則將監管任何美國政府關切的問題。

一名消息人士表示,之前與微軟(Microsoft)聯手提議完全收購TikTok美國事業的沃爾瑪公司(Walmart Inc.)仍有意投資,最後可能擁有董事會一席董事。

