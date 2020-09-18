亞馬遜投資回收公司！跟「前特斯拉主管」解決電池問題

▲亞馬遜為全球最大的電池消耗者之一。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

亞馬遜將跟電池回收初創公司Redwood Materials合作，幫助處理亞馬遜內部業務中電動車電池、其他鋰電池和電子垃圾的回收問題。

Redwood Materials由前特斯拉首席技術長JB Straubel創立，過去主要負責電池技術的開發，及設計電動車的鋰電池動力，花了十多年幫助Elon Musk建立特斯拉後，逐步對電池回收感興趣。

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今年6月，亞馬遜宣布設立規模為20億美元的「氣候承諾基金」，但沒透露此次投資是否為基金的一部分。

Straubel接受CNBC採訪時表示，亞馬遜的投資之所以意義重大，在於其規模龐大且致力於打造可以持續的足跡，「亞馬遜許多地方都裝有電池，從網路服務到消費電子產品，再到持續發展的電動物流車隊。」

Straubel表示，展望電動車的未來和運輸狀況時，電池需求量可說是驚人的，「我們已經回收大多數金屬、鋰、鎳、鈷，現在需要更有效率、更大規模地技術做到這點。」

這並非貝佐斯對Redwood Materials的第一筆投資，今年初，Redwood Materials從Capricorn Investment Group和Breakthrough Energy Ventures那獲得約4000萬美元的投資，其中包括貝佐斯和微軟創始人比爾．蓋茲。