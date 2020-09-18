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比抬棺舞還猛！辣妹性感扭腰「騎棺材」24秒　嗨到當眾狂吻遺體

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比抬棺舞還猛！辣妹性感扭腰「騎棺材」24秒　嗨到當眾狂吻遺體。（圖／翻攝自twitter）

▲女子騎棺材影片在網路上爆紅。（圖／翻攝自twitter）

記者李振慧／綜合報導

厄瓜多近來舉行一場喪禮時，竟然出現「辣妹騎棺材」的奇異畫面，只見24秒的影片中，一名長髮披肩的正妹忘情騎在棺材上，隨著雷鬼樂曲扭腰擺臀，周圍的民眾也看得十分投入一起歡呼，歡樂的氣氛看起來完全不像是喪禮，讓影片在網路上爆紅。

當地媒體報導，事件發生在厄瓜多馬納比省(Manabí)的曼塔市(Manta)，喪禮的主角是35歲商人基吉耶(Marlon Mero Quijije)，他10日上午10時30分在錫耶特區(Siete puñaladas)街頭遭人槍殺。

辣妹的騎棺舞影片13日在網路曝光後，立即獲得瘋傳爆紅，截至目前為止影片觀看人數已高達1,053萬人次觀看，由於女子不但在棺材上熱舞，還俯身親吻死者遺體2次，有網友認為，她很有可能是死者的愛人，只是想用自己的方式向對方表達愛意。

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