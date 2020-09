比抬棺舞還猛！辣妹性感扭腰「騎棺材」24秒　嗨到當眾狂吻遺體

▲女子騎棺材影片在網路上爆紅。(圖/翻攝自twitter)

記者李振慧/綜合報導

厄瓜多近來舉行一場喪禮時,竟然出現「辣妹騎棺材」的奇異畫面,只見24秒的影片中,一名長髮披肩的正妹忘情騎在棺材上,隨著雷鬼樂曲扭腰擺臀,周圍的民眾也看得十分投入一起歡呼,歡樂的氣氛看起來完全不像是喪禮,讓影片在網路上爆紅。

當地媒體報導,事件發生在厄瓜多馬納比省(Manabí)的曼塔市(Manta),喪禮的主角是35歲商人基吉耶(Marlon Mero Quijije),他10日上午10時30分在錫耶特區(Siete puñaladas)街頭遭人槍殺。

辣妹的騎棺舞影片13日在網路曝光後,立即獲得瘋傳爆紅,截至目前為止影片觀看人數已高達1,053萬人次觀看,由於女子不但在棺材上熱舞,還俯身親吻死者遺體2次,有網友認為,她很有可能是死者的愛人,只是想用自己的方式向對方表達愛意。

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661