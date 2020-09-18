台積電只代工！沒其他技能卻「海放三星」　內行人揭致勝關鍵

▲台積電。（圖／記者徐斌慎攝）

記者施怡妏／綜合報導

台積電是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，曾被美國《財富》雜誌評選為，「全球最大500家公司」排行榜中，營收規模名列全球第363名。但有網友好奇，同樣是大企業的韓國三星，除了半導體之外，也在其他領域有很好的發展，「為什麼台積電只專做晶圓代工，沒有發展其他技能。」

原PO在PTT板上發文，台積電身為半導體晶圓代工龍頭，先進的製程技術已超越其他同業，全球市占率高達 50.5%，但是其他知名的大規模企業，不會把雞蛋放在同一個籃子裡，例如韓國三星，除了半導體之外，也有其他的發展。原PO忍不住發問，「台積電也算全球百大企業之一，為什麼只專做晶圓代工，以台積電的實力，要做車子、家電手機等，應該都不是問題吧。」

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▲台積電位於新竹科學園區的晶圓五廠。（圖／Peellden @wikipedia CC BY-SA 3.0）

許多網友在底下留言表示，「專心一項就屌打全部了」、「因為他叫做台灣積體電路公司」、「浪費時間降低自己毛利幹嘛」、「以前台積電有要發展太陽能，但是後來收掉了，而且三星有政府稱腰，台積電沒有」、「三星就國家的，三星倒韓國也倒一半了」、「研發都失敗收場阿，還是乖乖當代工廠吧」。

台積電從創立以來，能夠打敗許多企業其中一個關鍵是，「堅持只做代工得到客戶信任」。有內行人指出，台積電早就不只是做代工，更多的是獨佔技術，「台積電的積體電路是重中之重的電路板上的心臟，又由於此心臟太精密，連工法及做工也是個機密」。

台灣經濟研究院產經資料庫研究員暨產業顧問劉佩真曾指出，台積電把代工做到極致，不同於筆電代工的「毛三到四」，台積電毛利率可以高達50%，滿足客戶多元、客製化的需求，「台積電有258種製程，480個客戶，9920種產品，這是一般企業很難想像的。」