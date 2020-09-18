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全身被菸蒂燙爛！7歲妹遭家暴性侵　淚求醫生：我想死…拜託不要救我

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF） 

▲墨西哥7歲女童慘遭父母家暴，全身被菸蒂燙爛，內臟也出血。（示意圖／123RF）

實習記者周依儒／綜合報導

墨西哥普埃布拉州（Puebla）發生一起超殘酷家暴案！7歲女童雅茲（Yaz）在上個月被當地熱心民眾送往醫院，抵達時全身多處瘀青、奄奄一息，全身上肉眼可見的皮膚都有燒燙傷的痕跡。但正當醫生要替雅茲救治時，雅茲竟然告訴醫生，「我想死，拜託不要救我。」讓醫生感到震驚又心疼，趕緊通報當地警方。

根據《每日郵報》報導，雅茲從今年2月開始，就數次因為身上大大小小的傷被鄰居送到醫院，隨著次數慢慢增加、傷口越來越多，醫院方也漸漸懷疑起雅茲是否遭到家暴，不過由於當地警方對於家暴案件的態度非常消極，從未對雅茲的父母進行深入調查，每次都擺樣子走基本流程，導致雅茲總是康復後又傷痕累累的來醫院，無限循環。

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲除了父母家暴，雅茲也遭到叔叔性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

不過就在上月21日，雅茲被送往醫院後，院方發現雅茲身上幾乎所有地方都有燒燙傷的疤痕，且都已經快爛掉必須進行人工植皮，腿部也有一些割傷，除了明顯外傷以外，醫生也透過X光檢查出雅茲的內臟都有出血情況、肺部萎縮，就連下體都有被性侵過的跡象。但正當醫生準備要治療雅茲時，雅茲竟然哭著求醫生，「我好想死，拜託不要救我了，我真的不想回去爸媽身邊，他們只會繼續打我。」

醫生聽完後非常衝擊，趕緊通報了當地警方，並力促警方深入調查。警方這時才真正展開調查，竟發現雅茲還有一個3歲的妹妹米茲（Mitzi）早在今年6月就已經死亡，但雅茲父母卻對外表示是意外去世，如今透過雅茲身上的傷痕來看，米茲很明顯是受到父母虐待致死。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲雅茲無助說出「我不想活，不要救我」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

雅茲父母在警方逼問下後才坦承，2人自從女兒出生後，就照三餐拿棍棒毆打，且時不時會拿菸蒂燙她們，至於雅茲的性侵案則是叔叔所做。目前警方也已經逮捕雅茲父母，叔叔的下落仍在追查。對此，墨西哥女權主義者痛批，當地警方對案件的態度太敷衍，倘若在2月雅茲第一次被送進醫院時就全力展開調查，米茲可能就不會死亡，雅茲現在也不會失去活下去的意志。

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