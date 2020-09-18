　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「為什麼咬我」黑人已下跪　白人警察仍放狗還稱讚牠：好孩子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張寧倢／綜合報導

美國一名白人警察因接到家暴通知，欲逮捕一位黑人成年男子，執法過程中男子跪在地上且舉高雙手，沒有任何反抗行為，警察卻命令警犬攻擊造成嫌犯受傷，因而遭到停職，目前面臨嚴重傷害的二級重罪指控。

根據《CNN》報導，鹽湖城（Salt Lake City）4月24日警方接到家暴的報案電話後，6名員警緊急出動到了萊恩斯（Jeffery Ryans）的妻子和女兒的住處。妻子向員警表示，自己有保護令，「我回家時萊恩斯就在屋內。」

▲▼美國猶他州一名白人警察命令警犬主動攻擊已經順應逮捕地黑人嫌疑犯。（圖／翻攝自YouTube／Busted Locals）

▲美國猶他州一名白人警察命令警犬主動攻擊已經順應逮捕地黑人嫌疑犯。（圖／翻攝自YouTube／Busted Locals）

警方在後院發現萊恩斯時對他說，「你不應該出現在這。」萊恩斯舉著雙手跪在後院，並回應，「好吧，是她（妻子）讓我來的。」幾名員警命令萊恩斯趴到地上後，警察皮爾斯（Nickolas Pearce）踢了萊恩斯一腳，然後命令警犬咬他。從影片中可以看到萊恩斯躺在地上，痛苦地抗議和驚叫，「你為什麼咬我？」，但警犬仍是又咬又扯他的左腿。

接著，警察給萊恩斯戴上了手銬，而另一名警察不斷地對警犬說「好孩子、做得好。」最後當萊恩斯戴著手銬躺在地上時，可以聽到一名警察通過無線電說，「我們需要治療狗咬傷。」

▲▼美國猶他州一名白人警察命令警犬主動攻擊已經順應逮捕地黑人嫌疑犯。（圖／翻攝自YouTube／Busted Locals）

▲嫌疑犯被警察壓制在地。（圖／翻攝自YouTube／Busted Locals）

據報案電話的錄音顯示，萊恩斯的女兒說，爸爸對家裡做了很多壞事，大聲吼叫並打了母親，更表示，爸爸受保護令限制，不住在家裡。

萊恩斯的律師8月間向《CNN》表示，萊恩斯是一名機車工程師，在整個事故過程中，他好幾次試圖從房子裡拿他的工作服，目前因腿部遭撕裂達4到5英寸（10到13公分）長的傷口而入院治療，需要幾次手術才能恢復。

鹽湖城警察公會16日為皮爾斯辯護，「我們堅決支持皮爾斯警官，我們相信他的所作所為是正當的，並期待刑事司法程序得到解決。」自從8月公開現場影片以來，皮爾斯已經被停職，並遭指控屬於二級重罪的嚴重傷害罪。皮爾斯至今尚未出庭，《CNN》也無法聯繫到皮爾斯本人。

 ►雅詩蘭黛經典小棕瓶！一滴就有感

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／男爬關渡橋頂…周邊交通塞爆了！網哀號：快抓狂
剛聽完小鬼解剖　爸離開板殯又趕赴靈堂…眉頭緊鎖
小鬼解剖有心血管問題…高大成分析心臟外觀　研判2種可能
愷樂神隱5個月悲送花籃：放心飛吧
黃鴻升解剖結束　妹妹雙手緊握父親離開板殯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重啟飛武漢航線！南韓政府開放「每周一班」　網怨：中秋無法返鄉

搞笑諾貝爾管理學獎是它　「買兇殺人訂單外包5次」200萬→10萬

「亡人節」共進晚餐…閃電直接劈下6死4傷！　團聚慘淪送別悼念

超過3公尺兇猛「巨鱷」直接游到你家門　颶風淹水附贈毒蛇猛獸

牙醫「雙腳踩滑板」搖晃拔牙…影片曝光！法官重判20年：差點殺人

彭斯前幕僚爆「川普面對疫情超冷漠」！　宣告倒戈11月票投拜登

母女談心一整晚...16歲女醒來驚見媽媽遺體　凶手仍然在屋內！

牛津大學新冠疫苗　一度喊卡後，已恢復為受試者接種

FBI爆：俄國準備「抹黑拜登」　白人極端份子雙擾其下…恐再有大衝突

「為什麼咬我」黑人已下跪　白人警察仍放狗還稱讚牠：好孩子

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

重啟飛武漢航線！南韓政府開放「每周一班」　網怨：中秋無法返鄉

搞笑諾貝爾管理學獎是它　「買兇殺人訂單外包5次」200萬→10萬

「亡人節」共進晚餐…閃電直接劈下6死4傷！　團聚慘淪送別悼念

超過3公尺兇猛「巨鱷」直接游到你家門　颶風淹水附贈毒蛇猛獸

牙醫「雙腳踩滑板」搖晃拔牙…影片曝光！法官重判20年：差點殺人

彭斯前幕僚爆「川普面對疫情超冷漠」！　宣告倒戈11月票投拜登

母女談心一整晚...16歲女醒來驚見媽媽遺體　凶手仍然在屋內！

牛津大學新冠疫苗　一度喊卡後，已恢復為受試者接種

FBI爆：俄國準備「抹黑拜登」　白人極端份子雙擾其下…恐再有大衝突

「為什麼咬我」黑人已下跪　白人警察仍放狗還稱讚牠：好孩子

桃園友人南下讀大學！4年心得「台中很慘」去哪都遠　網戰翻

工讀生出來！野生海豚見遊客會「興奮跳躍」呵呵笑...遊客稱奇

先探／蘋果手機再等等　供應鏈先表態

出門前被「渾圓大屁屁」堵住！　她趕上班崩潰：沒摸夠不給走

重啟飛武漢航線！南韓政府開放「每周一班」　網怨：中秋無法返鄉

驚悚影片曝！2車撞擊如被燃燒彈擊中　火球瞬間竄出...烈焰噴飛

街頭可愛動物區！小雞趴趴走　桃園警民追逐23隻「集合」

快訊／男爬「12公尺高」關渡橋！周邊交通塞爆　網哀號：快抓狂了

荒山亮化身搖滾歌王　金鐘彩排較勁「鐵肺公主」戴愛玲

LIVE／蔡英文接見森喜朗　前日本首相下機直奔總統府　

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

撲克女玩家趙茜遭性侵+活活燒死

女遭集體凌辱　總理：吊死或閹了

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

美議員提決議案　籲美台建交終結過時一中政策

特斯拉飆破145km/h駕駛睡翻下場曝

找到石油　蓬佩奧將訪問南美小國

大學妹誤信「朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」墜樓亡

7歲妹遭家暴性侵　淚求醫生：我想死不要救我

冷血男姦殺女友「鋸頭顱」挖出大腦烹食

熱舞辣妹騎棺材24秒　狂吻遺體

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到

17歲少女「假訂披薩」斃了外送員

他新婚15天自殺！嫩妻崩潰3樓跳下

更多熱門

相關新聞

警犬值勤被狗咬　警為救搭檔隔籬笆擊斃比特犬

警犬值勤被狗咬　警為救搭檔隔籬笆擊斃比特犬

警犬在值勤時被狗咬住，同在庭院內的飼主還沒來得及反應，警員為搶救搭檔，一槍打死咬警犬的狗，引起民眾憤怒，意見兩極。

美總統大選至少三大變數影饗選情

美總統大選至少三大變數影饗選情

15歲女孩從沒上過學！卻畫出「超動人天才作品」

15歲女孩從沒上過學！卻畫出「超動人天才作品」

美網／大坂惡戰退天才少女進16強

美網／大坂惡戰退天才少女進16強

罐罐在眼前！警犬虔誠普渡毛兄弟

罐罐在眼前！警犬虔誠普渡毛兄弟

關鍵字：

黑人白人警察Jeffery RyansNickolas Pearce警犬K9猶他州BLM

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達強忍上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

快訊／小鬼黃鴻升解剖「妹妹緊拉爸爸憔悴現身」！

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面