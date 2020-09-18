「為什麼咬我」黑人已下跪　白人警察仍放狗還稱讚牠：好孩子

記者張寧倢／綜合報導

美國一名白人警察因接到家暴通知，欲逮捕一位黑人成年男子，執法過程中男子跪在地上且舉高雙手，沒有任何反抗行為，警察卻命令警犬攻擊造成嫌犯受傷，因而遭到停職，目前面臨嚴重傷害的二級重罪指控。

根據《CNN》報導，鹽湖城（Salt Lake City）4月24日警方接到家暴的報案電話後，6名員警緊急出動到了萊恩斯（Jeffery Ryans）的妻子和女兒的住處。妻子向員警表示，自己有保護令，「我回家時萊恩斯就在屋內。」

▲美國猶他州一名白人警察命令警犬主動攻擊已經順應逮捕地黑人嫌疑犯。（圖／翻攝自YouTube／Busted Locals）

警方在後院發現萊恩斯時對他說，「你不應該出現在這。」萊恩斯舉著雙手跪在後院，並回應，「好吧，是她（妻子）讓我來的。」幾名員警命令萊恩斯趴到地上後，警察皮爾斯（Nickolas Pearce）踢了萊恩斯一腳，然後命令警犬咬他。從影片中可以看到萊恩斯躺在地上，痛苦地抗議和驚叫，「你為什麼咬我？」，但警犬仍是又咬又扯他的左腿。

接著，警察給萊恩斯戴上了手銬，而另一名警察不斷地對警犬說「好孩子、做得好。」最後當萊恩斯戴著手銬躺在地上時，可以聽到一名警察通過無線電說，「我們需要治療狗咬傷。」

▲嫌疑犯被警察壓制在地。（圖／翻攝自YouTube／Busted Locals）

據報案電話的錄音顯示，萊恩斯的女兒說，爸爸對家裡做了很多壞事，大聲吼叫並打了母親，更表示，爸爸受保護令限制，不住在家裡。

萊恩斯的律師8月間向《CNN》表示，萊恩斯是一名機車工程師，在整個事故過程中，他好幾次試圖從房子裡拿他的工作服，目前因腿部遭撕裂達4到5英寸（10到13公分）長的傷口而入院治療，需要幾次手術才能恢復。

鹽湖城警察公會16日為皮爾斯辯護，「我們堅決支持皮爾斯警官，我們相信他的所作所為是正當的，並期待刑事司法程序得到解決。」自從8月公開現場影片以來，皮爾斯已經被停職，並遭指控屬於二級重罪的嚴重傷害罪。皮爾斯至今尚未出庭，《CNN》也無法聯繫到皮爾斯本人。

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