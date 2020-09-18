無恥牧師阻礙防疫！遭首爾市府求償46億　曾煽動126萬信徒上街抗議

▲牧師全光焄7日假釋遭法院註銷，被重新送回首爾監獄。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

首爾市城北區「愛第一教會」與其擔當牧師全光焄（전광훈）涉嫌寄簡訊鼓動126萬名信徒參與8月15日光化門示威集會，引爆首都圈新冠肺炎（COVID-19）感染潮，導致1700多人染疫。今（18）日下午4時，首爾市府決定向首爾中央地方法院提出損害賠償訴訟，要求教會與全光焄牧師須賠償46億2千萬韓元。

根據韓媒《京鄉新聞》，首爾市府認為全光焄所引領的教會涉嫌偽造信徒假資料、妨礙疫調工作，違反「傳染病預防法」，導致病毒在首都圈地區擴散，若算上首爾市府損失、經營大眾運輸的交通公社損失、各地方政府、健保、治療費等，損失金額高達131億韓元。

▲全光焄牧師多次違反防疫規則，遭首爾市府提告求償46億2千萬韓元。（圖／達志影像）

首爾市府將針對其中641名患者治療費中市府負擔的3億3千萬韓元、居家隔離生活費用補貼6億6千萬韓元、生活治療中心（用於輕症或無症狀感染患者）經營費13億韓元、市區公車減班與搭乘人次減少所造成的損失22億5千萬韓元、接觸者調查所消耗的行政費用1700萬韓元，合計共46億2千萬韓元，向教會與牧師全光焄提出求償。

先前全光焄與教會多次利用Youtube頻道，批評中央政府與首爾市府防疫不力，才會將病毒擴散責任嫁禍給教會，還指控疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）造假確診病例，企圖造成全國民眾恐慌。

根據《朝鮮日報》，首爾地方警察廳智能犯罪搜查隊表示，全光焄與該教會從8月1至15日，向126萬信徒寄出高達共1386萬封簡訊，宣導、鼓勵參與光化門示威集會，估計簡訊寄送費用達1億多韓元。

▲▼全光焄與教會透過簡訊鼓勵126萬信徒參與光化門示威集會，導致近2千人染疫。（圖／達志影像）

全光焄7日才被法院以違反假釋條件為由撤銷假釋，3千萬韓元保證金遭沒收、上繳國庫，該日下午被警力從教會護送回首爾監獄（서울교도소）繼續羈押。

據統計，截至18日0時為止（當地時間），南韓防疫當局18日上午9時30分共通報126例新增確診者，其中109例為境內感染，17例為海外感染。目前南韓共累計22783例確診、377例死亡。

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