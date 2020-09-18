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雲端最前線／買康友變街友 投資生技是惡夢？還是美夢？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎疫情影響，生技醫療股活蹦亂跳，合一、美德醫療、杏國等公司股價漲不停，但也有公司慘兮兮，康友-KY就是一例，面臨下市，股東求助無門。究竟布局生技股，該小心哪些暗藏風險，才能抱到彩蛋，而不是雷蛋？生技股本益比偏高，還能追買嗎？如何注意生技股的本夢比反轉時刻？《雲端最前線》18日邀請群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕、分析師陳唯泰及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼股票,股市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲生技股該不該買？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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今年國內新藥股熱絡，帶動全民瘋買生技股旋風，台股生技醫療股市值突破兆元，創新高。不過，國內研發新藥的公司很多，浩鼎、基亞都曾經掀起投資風潮，但解盲結果不如預期，股價暴跌，很多投資人吞下慘賠苦果。新藥解盲成功帶來大利多，是否代表生技股真得能買了？

疫情延燒，不僅帶動生技、醫療保健相關個股表現，就連生技醫療基金績效表現也很不錯，買氣暢旺，不少相關基金今年以來漲幅超過一成，有些漲幅甚至近三成。若不能當個挑選績優生技股的伯樂，或許買生技基金較為妥當，但相關基金琳瑯滿目，績效表現也各有千秋，究竟該如何下手？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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