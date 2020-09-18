亂拉屎惹毛繼父！他「60下無敵連環毆」　女孩頭脹如氣球慘死…媽笑超爽

▲可仙娜遭到繼父猛毆60下，頭腫成氣球慘死。（圖／翻攝自samara.kp.ru）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯西部薩馬拉州陶里亞蒂（Tolyatti）日前發生一起家庭慘劇。一名40歲的繼父多次因為2歲繼女不會使用小馬桶上廁所，竟狂毆小小身軀60次，女童的親生母親在一旁觀看甚至哈哈大笑沒有制止，最後還拍下女兒傷痕累累的樣子，冷血行徑令人髮指。

根據英國《每日星報》報導，男子安東（Anton Proskurin）過去就曾多次以「教育小孩」為由，對繼女可仙娜（Ksenia Dubrovina）多次施暴，甚至還曾因為認為她調皮，將手臂折斷。親友們都知道這樣的事情，卻無能為力因為小女孩的母親茲納迪亞（Zinaida Proskurina）也沒有任何的反應，甚至還會覺得很好笑。

案發當天，可仙娜因為沒有在便盆上廁所，安東竟對她瘋狂毆打，頭部被重擊至少20次，身體責備至少毆打40次，頭部因此出現大出血。可仙娜死亡時，頭部脹大的如氣球一般，醫護人員到場時，發現已經沒有呼吸心跳。

調查人員表示，安東根本是故意的毆打可仙娜，而茲納迪亞也時常目睹卻沒有保護女兒，甚至還將女兒被毆打的照片拿給朋友看，認為這是「必須要記錄在家庭相簿裡的照片」，甚至還用化妝品還遮掩女兒身上的傷。

法官開庭時，親友作證提到「安東有次踢了可仙娜的杜子，她倒在地上哭了，但是茲納迪亞卻大笑，眾人表示這樣的教育方式不對，但他們堅持是因為孩子太調皮，需要被教訓」。法官認定安東的行為，等同謀殺一名未成年者，若罪名成立將會面臨無期徒刑；而茲納迪亞則是被指控沒有盡到父母責任。

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