上周還在惡化！英宣布「開放亞洲2國」自由入境免隔離　原因竟是感染降低

▲英國疫情仍存在,但已經逐步放寬旅遊限制。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

隨著新冠疫情肆虐全球進入到第8個多月,人類生活已禁不住長時間的封鎖與限制。英國目前累計至38萬多人確診,縱使WHO警告歐盟國家、歐洲地區將可能迎來第二疫情,英國運輸部仍宣布19日凌晨4時起,將允許新加坡、泰國旅客入境前往英格蘭、蘇格蘭、威爾斯等地,「不須接受14天隔離」。

根據英國《每日郵報》報導,面對疫情遲遲沒有突破性的進展,英國在狀況稍顯趨緩之後,當地時間17日交通部長沙普斯(Grant Shapps)在推特上表示,將對旅行開放名單進行變動,斯洛維尼亞、瓜地洛普(Guadeloupe)的遊客需要進行14天隔離;新加坡、泰國入境的旅客則不需要接受14天隔離。

Separately, we will be adding SINGAPORE and THAILAND to the Travel Corridor list. Please check before you travel as both countries may have extra requirements before entering.