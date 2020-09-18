普丁政敵「飯店房間水瓶」驗出毒劑！歐洲各國要答案　俄：沒證據

▲納瓦爾尼飯店房間的水瓶上發現「諾維喬克」的痕跡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭人投毒，送往德國柏林治療後，被診斷為神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）中毒，幸好成功救回一命。團隊17日表示，納瓦爾尼飯店房間的水瓶上發現該毒劑的痕跡。

綜合《衛報》、《路透社》報導，納瓦爾尼8月20日搭乘飛機，從西伯利亞城市托木斯克（Tomsk）返回莫斯科，途中卻突然病發。一些團隊成員原本就預計在當地多留一天，聽見此消息，立刻到他的房間搜尋證據。

根據納瓦爾尼Instagram帳號17日上午發布的貼文與影片，團隊成員在飯店房間整理、打包，把所有物品一併交給德國當局，包括事後被證明沾染毒劑的2個空寶特瓶，「我們對於發現任何東西不抱持太大希望，但我們很清楚納瓦爾尼沒有『生病』」。

▲納瓦爾尼昏迷2天以後被送往德國柏林接受治療。（圖／路透）

納瓦爾尼的團隊堅信此案是由俄國最高官員下令，而且獲得總統普丁批准。其中一名成員阿布洛夫（Georgy Alburov）於16日受訪時表示，「在俄羅斯，沒有人會在未與普丁諮詢的情況之下，自己負起這樣的責任」。

但是，莫斯科多次否認涉案，宣稱沒有任何證據。俄羅斯外國間諜機構負責人本周稍早表示，當局早已銷毀所有諾維喬克毒劑，納瓦爾尼陷入昏迷、被送往德國時，體內沒有任何毒素。

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諾維喬克是由蘇聯軍隊研發製造的神經毒劑。德國總理梅克爾（Angela Merkel）本月稍早表示，國內檢測「明確」顯示，該毒劑被用來毒害納瓦爾尼。此外，法國、瑞典稍後進行的測驗也得到相似結果。

德、法、英與其他國家要求俄羅斯作出解釋，並且呼籲針對莫斯科實施新的制裁。禁止化學武器組織（OPCW）於17日也發布聲明表示，他們收到分析本案生物醫學樣本的要求，「分析結果即將出爐，將會與德國當局分享」。

納瓦爾尼目前已經甦醒，2天前也在Instagram帳號上分享照片報平安。他目前意識清楚，能夠不依靠任何輔助工具自行呼吸，預計康復以後就立刻返國，繼續工作。

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