特斯拉飆破145km/h！他開自動駕駛「放倒座位」爽睡　下場曝光

▲加拿大一名特斯拉車主開啟自動駕駛模式,時速飆破145公里。(圖/翻攝Twitter@RCMPAlberta)

記者吳美依/綜合外電報導

加拿大一名20歲的特斯拉(Tesla)車主開啟自動駕駛模式,讓車輛行駛在高速公路上,但竟把座位放倒,與乘客一起呼呼大睡,完全沒有發現時速飆破90英里(大約時速145公里)。最後,他遇上警方取締,因疲勞駕駛、危險駕駛而遭起訴。

艾伯塔省(Alberta)警方7月9日接獲檢舉,稱一輛特斯拉Model S在高速公路行經波諾卡(Ponoka)路段超速行駛。他們找到這輛車時,發現前座2個座位被完全放倒,駕駛與副駕駛座乘客完全睡翻,渾然不知已經超過時速110公里的限制。

小隊長特恩布爾(Darri Turnbull)說,「沒有人往窗外看看車子開到哪裡了」。此外,他們打開警燈時,特斯拉正好感應到前方車輛駛離車道,因此又繼續加速到時速150公里,「我在警界服務超過23年,主要職務是負責交通執法,但我非常無言,我從來沒有看過這樣的事情,但是以前當然是沒有這種科技」。

加拿大皇家騎警(RCMP)於17日宣布,這名來自英屬哥倫比亞省(British Columbia)的年輕駕駛被起訴超速與危險駕駛,也因疲勞駕駛而遭吊銷駕照24小時,預計12月出庭。

特斯拉的自動輔助駕駛系統Autopilot要求駕駛保持警覺,雙手必須放在方向盤上,隨時準備行動。創辦人馬斯克(Elon Musk)預計今年底達到完全自動駕駛,但他也指出,仍有「許多小問題」需要透過實際測試來解決。

