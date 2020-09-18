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台股早盤由黑翻紅　指數暫報12889點

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▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股早盤由黑翻紅。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國初次請領失業金人數居高不下，再加上科技股持續下跌，周四（17日）美股四大指數集體收黑。台股今日開盤下跌14點，指數開在12858點，早盤翻紅上漲17點，指數暫報12889點。

晶圓代工廠台積電（2330）總裁魏哲家出席玉山科技協會年會表示，全台灣都是基地，將繼續在台灣生根發展，不排除赴高雄投資的可能性。 台積電昨日除息罕見貼息，終場以448.5元作收、下跌1.54%，市值蒸發約648億元，今日以447元開出，下跌0.33%。

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鴻海（2317）傳正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標，以1.5億美元（近新台幣45億元）出價居競標者中最高價。業界人士分析，將有助鴻海完成半導體上下游垂直整合的最後一哩路。鴻海今日開在77.9元，下跌0.26%。

美國勞工部周四發布報告，儘管美國上周初請失業金人數有所減少，但仍徘徊在高點，此外，新一輪財政刺激目前在華府持續陷入僵局，也令投資人感到不安。

美股道瓊指數周四下跌130.40點或0.47%，報27901.98點；標普500指數下跌28.48點或0.84%，報3357.01點；那斯達克指數下跌140.19點或1.27%，報10910.28點；費城半導體指數下跌1.39點或0.063%，報2194.15點。

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