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美議員提決議案「美台建交」終結過時一中政策：承認台灣為獨立國家

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美議員提決議案，籲美台建交終結過時一中政策。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美國聯邦眾議員帝芬尼今天表示，他已提出決議案，呼籲美國恢復與台灣正式邦交關係，並終結過時的「一中政策」。決議案也指示美國行政部門，支持台灣國際參與並洽簽自由貿易協定。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）今天發新聞稿表示，1979年以前，美國與台灣維繫正常友好外交關係，直到時任美國總統卡特（Jimmy Carter）在沒有國會同意下，突然與台灣斷交並轉而承認北京的共產黨政權。

帝芬尼指出，雖然爾後國會通過「台灣關係法」，作為美台經濟與文化關係基石，並授權美國對台軍售，已故總統雷根（Ronald Reagan）也提出「六項保證」，但美國仍與台灣沒有正式關係，等於用對待北韓與伊朗殘酷政權的方式，對待台灣民選政府。

根據帝芬尼16日提出的共同決議案（Concurrent Resolution），「國會意見」認為，美國應恢復與台灣正式外交關係、洽簽自由貿易協定（FTA），並支持台灣取得國際組織會員身分。

此外，決議案也呼籲美國總統，摒棄過時的「一中政策」，改承認台灣為獨立國家，並支持台灣加入聯合國及其他美國具有會員身分的國際組織。

帝芬尼在新聞稿中強調，美國不需要中共同意，才能與世界各地友人對話，「現在是美國停止像鸚鵡般複誦北京『一中』幻想，並令美國政策反映台灣作為自由、民主與獨立國家事實的時刻了」。

「共同決議案」是種美國國會表態形式，僅須國會兩院通過，無須美國總統簽名生效，故不具法律約束力。

 

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美議員提決議案「美台建交」終結過時一中政策：承認台灣獨立
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