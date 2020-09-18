華裔撲克女玩家趙茜遭姦殺案　證據顯示她被活活燒死

▲趙茜到洛杉磯發展後，被譽為洛城最傑出的撲克玩家之一。(圖／翻攝自趙茜臉書)

國際中心／綜合報導

華裔職業撲克女玩家趙茜(Susie Zhao)遭姦殺焚屍案，周一(14日)在密西根州舉行預審聽證會。法庭上曝光她是遭到活活燒死。

趙茜燒焦的屍體於7月13日在奧克蘭郡的龐蒂亞克湖州遊樂區(Pontiac Lake State Recreation Area in)被路人發現。60歲的登記性罪犯莫里斯(Jeffrey Morris)在8月初被控一級謀殺罪，罪名是殺害被撲克界稱為「蘇西Q」(Susie Q)的職業撲克女玩家趙茜。

據「福斯新聞」報導，預審聽證會上曝光了趙茜悲慘的最後時刻。 助理法醫哈諾許(Andrew Hanosh)透過視訊告訴法庭說，趙茜的舌頭遭燒傷，頭髮被燒光、而且在呼吸道和肺部發現煙塵和煙灰，結論是：她的身體被焚燒的當時，她還活著。哈諾許估計，趙茜全身至少90%的面積被燒傷。

解剖同時顯示，趙茜的下體有嚴重創傷，曾被拳頭或其他物體重擊。之前的法院記錄顯示，趙茜死前曾被綑綁和遭到性侵。

法院還聽取了兩名在樹林中發現屍體的證人所作的證詞。其中之一的格蘭維爾(Ronald Granville)說：「當時我看到的，根本分辨不出是萬聖節的惡作劇、還是一具被燒焦了的人型模特兒。」

白湖(White Lake)警察局探員索拉辛(Thomas Sorasin)作證說，電話記錄顯示，莫里斯跟趙茜在7月12日見面之前的幾個小時內，雙方通了8次電話。後來兩人從老遠的地方跑到位於沃特福德鎮(Waterford)的「雪伍德汽車旅館」(Sherwood Motel)內碰面。

莫里斯的辯護律師約翰遜(Pamela Johnson)要求撤銷此案，原因是她認為庭上呈現的都只是間接證據。預審聽證會結束時，法官科斯汀(Kelley Kostin)裁定，有足夠的證據將此案送交審判。莫里斯目前被拒絕交保、關押在監獄中候審。但正式開審的日期未定。

趙茜的母親最後一次看到女兒，是在7月12日下午5點30分左右。第二天早上約8點05分，她被燒焦的屍體在州立公園的樹木繁茂的停車場被人發現。

莫里斯的暴力和性犯罪前科累累，可追溯到30年前。他被捕後告訴警方說，他在沃特金斯湖路(Watkins Lake Road)接趙茜上車。他們在7月12日晚上9點26分左右進入雪伍德汽車旅館。兩人曾短暫離開旅館，到附近一家商店買酒，然後又返回旅館。之後趙茜在午夜離開了汽車旅館，並帶走了她的所有物品，包括手機。

然而法庭文件指出：手機記錄顯示，趙茜的手機一直留在汽車旅館裡，直到第二天早上5點左右。同時，手機記錄和監視器都記錄下莫里斯驅車離開汽車旅館的訊息和畫面。

據《紐約時報》報導，犯罪嫌疑人隨後驅車前往偏遠的州立公園，並月在那裡停留了約7分鐘。 警方認為，莫里斯用膠帶綑綁了趙茜，用一個大型物件性侵了她，然後在她身上點火，直到她被燒死。

莫里斯於7月31日在密州伊普西蘭蒂市(Ypsilanti)的自用汽車上被捕。警方搜查他的車輛後，發現一張床單上有明顯的血跡，還有一根可能沾染過大量血跡的木製球棒。法庭文件同時顯示，警方在汽車上還發現了一些鞋印，毛髮，纖維和其他可能帶有血蹟的微物證據。

33歲的趙茜畢業於密西根州的私立克朗恩布魯克高中，大學就讀西北大學心理系。她從10多歲起開始玩撲克，到洛杉磯發展後，被譽為洛城最傑出的撲克玩家之一。

據一個線上撲克資料庫顯示，從2009年起至今，在撲克界圈被稱為「蘇西Q」的她已經贏得了近25萬美元的獎金。 不過警方表示，目前沒有證據顯示撲克或賭博跟她的死亡有關。