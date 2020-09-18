外海發現超爆量石油後…蓬佩奧將出訪南美神秘小國　引發外界關注

▲蓬佩奧將成為首位訪問蓋亞那與蘇利南的美國國務卿。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

蓋亞那與蘇利南發現大量石油蘊藏後，引起美國投資興趣，蓬佩奧（Mike Pompeo）也成為歷來首位出訪這兩個南美洲小國的美國國務卿。

蓬佩奧的3天訪問行程，還將造訪哥倫比亞和巴西亞馬遜邊界地區。

法新社報導，美國石油及石化業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）2015年宣布，它在蓋亞那外海發現了近年來世界最大石油蘊藏之一，另外它也已積極參與蘇利南的石油開採。

蓋亞那政府正在檢討與埃克森美孚達成的協議，根據協議它將保有約50%的石油收益，部分聲援開發中國家人士指出，那項協議對蓋亞那有失公允。

但美國國務院官員表示，蓬佩奧的出訪並非替埃克森美孚進行遊說，但他將會鼓勵蓋亞那與蘇利南對這項意外之財負起善用責任。

國務院官員又說，蓬佩奧將透過這些會談，凸顯美國企業如何在西半球負責任且透明性投資。「那將會與中國形成強烈對比，中國的掠奪性貸款和虛榮性計畫，讓西半球國家承擔難以持續債務。」

也渴望獲取當地木材和礦產資源的中國，已邀請蓋亞那和蘇利南參與中國的一帶一路倡議，那是北京當局以投資興建基礎建設來爭取盟友的全球性方案。

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