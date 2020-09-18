駭人！38歲冷血男姦殺前女友「鋸開頭顱」…挖出大腦、心臟烹食

▲震驚全美的姦殺食人魔喬瑟夫（Joseph Oberhansley）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國印第安納州克拉克縣（Clark County）發生一起駭人聽聞的「姦殺食人案」，有名男子潛入前女友住處後，先強姦再殺害對方，甚至還將大腦、心臟等器官挖出後烹食，行徑殘忍至極。該案將於本月18日進行二審，檢察官在開庭前特別警告陪審員，「將看到前所未有的恐怖照片，比電影畫面更驚悚」。

綜合外媒報導，事發於2014年9月11日，38歲男子喬瑟夫（Joseph Oberhansley）闖入46歲前女友坦米（Tammy Jo Blanton）的住所，暴力性侵她後，再用刀狂捅殺害，接著拿起電鋸剖開坦米的頭顱，挖出大腦的一部分加以烹食，喬瑟夫遭逮後更坦承，他還吃了前女友的心臟和肺部。

▲喬瑟夫鋸開女方頭顱，並煮熟她大腦其中一部分後吃掉。（圖／pixabay）

克拉克警方指出，喬瑟夫早已不是第一次犯案，他在1998年就曾射殺17歲女友，隨後又開槍奪走媽媽及姐妹的性命，並將最後一發子彈留給自己。喬瑟夫最終幸運地撿回一命，入獄服刑12年後，他表示卡在大腦前葉的子彈使其平靜，順利說服委員會批准假釋。

不過喬瑟夫的家屬當時就曾警告，卡在腦中的子彈已經讓他成了一個怪物，呼籲警方千萬不要放人，孰料在接下來2年的時間裡，喬瑟夫因故2度遭到警方逮捕，但卻從來沒有失去假釋資格，最終在2014年犯下震驚全美的姦殺食人案。

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