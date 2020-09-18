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理財周刊／台積電加入RE100

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文／理周教育學苑．方鈞

Q:高溫炎熱全台用電量多次創高，政府能源供應一直是熱門議題，低成本發電的思維，帶來的是高污染及全球氣候危機的副效應，為什麼近期股市高檔中，綠能概念股能不斷傳來佳績？

A:兩極冰山融化，極端高溫溼熱，瞬間強降雨，氣候變遷升級成氣候危機。RE100是2014年由氣候組織與碳揭露計畫共同成立的國際倡議行動，遠大目標是實現全球100%綠電革命，加入行動的企業必須公開且承諾在2020~2050年間達成100%使用綠電的時程，且逐年提出規劃，目前已有超過240家企業成員，除科技大廠(Apple、Google、Facebook、Dell)、金融、食品飲料、服裝流行、美妝保養產業等，藉由綠電投資，產電自發自用，或是購買再生能源憑證及簽訂綠電購售合約等手段，達成綠電使用的目標。

台灣目前發電的主力是燃煤及燃氣發電，皆屬火力發電，約各40%左右，其次為核能發電11%，再生能源僅約5%，主要能源都是仰賴進口，且污染物不易處理。台灣其實有很好的再生能源系統，例如風電、太陽能，捨棄火力發電轉用再生能源，不僅是為了經濟，能源供給也會更具彈性。

要如何確保民生及工業用電量足夠，是能源使用上一大難題，全台用電量最高的台積電宣布加入RE100，擔起企業對於全球氣候危機的責任，是全球半導體第一例，讓全球半導體業及台灣用電大戶能效仿。

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蘋果已經加入RE100計畫，規劃產品製程需使用100%再生能源的供應鏈清潔能源計畫，台積電需要能源轉型才能持續供貨蘋果，保持晶圓代工龍頭地位，因此台積電在今年不斷發布再生能源相關規劃，簽署離岸風電購電協議，宣布2030年前生產設施使用25%以上再生能源，目標2050年底前達成RE100計畫，100%使用再生能源。

台股綠能議題不斷發酵，激勵綠能概念股全面走高。電子股方面美國華為禁令隱憂，傳產股仍籠罩在疫情陰霾。今年用電量創高，政府積極推綠能政策，例如太陽能業，基本面良好，國內離岸風電也傳來不錯的消息，具有國內外眾多利多題材，長期來看，綠能概念股基本面良好，可逢低布局。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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