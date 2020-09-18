　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

美股8000多家公司怎麼挑？　他公開篩選4步驟「示範買3M賺2成」！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

美股產業結構完整且監管透明，吸引各國投資人投入市場。（翻攝自紐約證交所臉書）  

圖文／鏡週刊

為了選出體質好的公司，追日Gucci以「連續10年股息成長」作為第一關篩選， 他強調，這道篩選關卡的目的是要找到「成長型公司」，「股息能夠連續成長，代表公司獲利持續往上，這樣的公司至少有60分了。」

篩出連續10年股息成長股後，Gucci提到，一切要從能力圈出發，也就是只挑看得懂的公司；「很多人問穩懋是做什麼的？google後才知道是做功率放大器；但像星巴克、蘋果，這是每天都會接觸到的商家或產品，不用google也知道公司靠什麼賺錢。我只買我懂的公司。」

看得懂還只是初階，Gucci會再評估一間公司是否有「護城河」，「護城河是看一間公司有沒有競爭優勢，像是專利保護、法規授權、品牌等。以肯德基、麥當勞為例，他們的配方具有特殊性；再看微軟、蘋果，因為他們的出現，結果改變大家的工作流程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

質化分析後，再進行量化分析。「我會注意營益率跟淨利率，並且跟同業比較。另外，會關心股東權益報酬率（ROE），希望5年平均要有15%。」Gucci接著說，公司賺錢是重點，但很多賺錢的公司卻周轉不靈，所以「自由現金流」也一定要檢查，並且要連續看5年資料。

列出口袋名單，接著便是算出合理價。Gucci習慣抓出個股過去10年平均本益比，並搭配股息折現模型，將兩者平均當作最終合理價。

嚴謹的選股方式加上需低於合理價才進場，因此當決定採用這套方法買股時，Gucci是在2015到2016年，耗費2年多才把想買的股票布局完畢，「那2年體質好且價格打8折的公司還有六十幾家，到了2017年只剩二十幾家，再後來股價越墊越高，幾乎找不到了，一直到今年3月才又看到機會。」

Gucci補充，美股掛單有一個好處，價格可以掛在上面180天，「最簡單的做法是，瞄準好公司、把心中理想的價格掛在上面，就不要再理會。獲利是等出來的。」Gucci的太太就說，他很少看盤，倒是看資料超用功，常常1天花上十幾個小時在研究。


更多鏡週刊報導
【美股達人4】好公司價格打8折才進場　達人：獲利是等出來的
【美股達人5】經歷2次資產腰斬大挫敗　他遇股息成長投資術腦洞大開
【美股達人6】深信投入的每1塊錢都會生金蛋　他一半薪資押美股

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
以孫為榮！小鬼88歲嬤一聽死訊睡不著...心痛發聲
快訊／本壘攻防結果不同！兄弟球員怒抗議　聯盟給回應
小鬼「去年健檢結果」曝光！　2週前疑就有不好預感
快訊／美國禁止下載TikTok與WeChat　20日生效
小鬼好人緣！「靈堂湧入哀悼花籃」　爸晚間一語不發離開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

買到變最大股東！超狂大戶曝「5大買股心法」　吃跌停仍賺千萬

美股8000多家公司怎麼挑？　他公開篩選4步驟「示範買3M賺2成」！

行政院審議海關進口稅則修正案　未納9項汽車零組件降稅

台灣高齡速度加快　2023年長照基金預算上看600億

美中之戰越演越烈！　德國晶片商英飛凌：已做好應對準備

放棄160萬年薪！他投資美股「40歲就退休」　5檔口袋名單大公開

羅霈穎不動產達4億誰繼承？　會計師：不只考量遺產稅

5種賺錢術全公開！她曝「這項商機」正探出頭...有點資金就可以

投資金暴增3倍！專家授2大絕「存錢超有感」　月光族也有救

理財周刊／台積電加入RE100

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

買到變最大股東！超狂大戶曝「5大買股心法」　吃跌停仍賺千萬

美股8000多家公司怎麼挑？　他公開篩選4步驟「示範買3M賺2成」！

行政院審議海關進口稅則修正案　未納9項汽車零組件降稅

台灣高齡速度加快　2023年長照基金預算上看600億

美中之戰越演越烈！　德國晶片商英飛凌：已做好應對準備

放棄160萬年薪！他投資美股「40歲就退休」　5檔口袋名單大公開

羅霈穎不動產達4億誰繼承？　會計師：不只考量遺產稅

5種賺錢術全公開！她曝「這項商機」正探出頭...有點資金就可以

投資金暴增3倍！專家授2大絕「存錢超有感」　月光族也有救

理財周刊／台積電加入RE100

直播主空屋探險遇門後屍！警：感謝報案...「注意自身安全」

美國眾議院通過決議　譴責「中國病毒」等歧視用語

中職／索沙8局壓制　富邦單局強攻4分5比1斷統一3連勝

日職／宋家豪連3天登板　兩戰失分防禦率上升

小鬼死因主動脈剝離「死亡率高達25%」心臟科醫解析致死兩因素

「台大王祖賢」為丁允恭離婚！　學妹爆：他從大學壞到現在

主動脈剝離徵兆「痛到像背後砍一刀」　最易引發5族群曝光

變形金剛參戰《戰艦世界》！釋出4款主題戰艦引爆最強跨界合作

人生就像一盒巧克力！《阿甘正傳》作者葛魯姆逝世　享壽77歲

波麗士吃月餅　警政署長陳家欽：人生有五種口味

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

財經熱門新聞

勞保局：全新制勞退者87人審核通過　平均月領4900元

勞保年改喊卡？　勞長許銘春：政府負責最終撥補責任

藏壽司跌破百元！他豪買10張「慘po對帳單」痛哭：吃過以來最貴的

勞保、勞退分不清？　勞保局一次說清楚

0050&0056替代品　低價版ETF出列

快訊／臉書、IG全死當！全球災情傳出　網哀號一片

即／美股大跌350點　特斯拉挫5％

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

加油要快！專家預估下周油價擬調漲「九二突破22元大關」

美海關扣押2000副「山寨AirPods」　3天後澄清：是別家真品

台積電只代工卻「屌打三星」內行人曝關鍵

快訊／台積電不排除赴高雄投資

快訊／終結14槓！威力彩6.1億「1注獨得」獎落這市

勞保年改暫緩！勞動部：無具體期程

更多熱門

相關新聞

《鬼滅之刃》快閃店旋風環台登場

《鬼滅之刃》快閃店旋風環台登場

2019年日本最暢銷漫畫、累積發行量超過8,000萬本的《鬼滅之刃》，漫畫、動畫及主題曲都大受歡迎，如今《鬼滅之刃》期間快閃店旋風環台，在台北、台中、高雄陸續登場。

黃鴻升殞落　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

黃鴻升殞落　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

任天堂宣布停產N3DS全系列機型

任天堂宣布停產N3DS全系列機型

美股收黑130點　振興方案前景引發憂慮

美股收黑130點　振興方案前景引發憂慮

關鍵字：

鏡週刊美股追日Gucci

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達忍痛上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼黃鴻升不辦頭七　經紀人出面說明「後事安排」

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

小鬼遺體解剖結束　爸爸、妹妹沉默離開

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面