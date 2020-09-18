美股8000多家公司怎麼挑？　他公開篩選4步驟「示範買3M賺2成」！

圖文／鏡週刊

為了選出體質好的公司，追日Gucci以「連續10年股息成長」作為第一關篩選， 他強調，這道篩選關卡的目的是要找到「成長型公司」，「股息能夠連續成長，代表公司獲利持續往上，這樣的公司至少有60分了。」

篩出連續10年股息成長股後，Gucci提到，一切要從能力圈出發，也就是只挑看得懂的公司；「很多人問穩懋是做什麼的？google後才知道是做功率放大器；但像星巴克、蘋果，這是每天都會接觸到的商家或產品，不用google也知道公司靠什麼賺錢。我只買我懂的公司。」

看得懂還只是初階，Gucci會再評估一間公司是否有「護城河」，「護城河是看一間公司有沒有競爭優勢，像是專利保護、法規授權、品牌等。以肯德基、麥當勞為例，他們的配方具有特殊性；再看微軟、蘋果，因為他們的出現，結果改變大家的工作流程。」

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質化分析後，再進行量化分析。「我會注意營益率跟淨利率，並且跟同業比較。另外，會關心股東權益報酬率（ROE），希望5年平均要有15%。」Gucci接著說，公司賺錢是重點，但很多賺錢的公司卻周轉不靈，所以「自由現金流」也一定要檢查，並且要連續看5年資料。

列出口袋名單，接著便是算出合理價。Gucci習慣抓出個股過去10年平均本益比，並搭配股息折現模型，將兩者平均當作最終合理價。

嚴謹的選股方式加上需低於合理價才進場，因此當決定採用這套方法買股時，Gucci是在2015到2016年，耗費2年多才把想買的股票布局完畢，「那2年體質好且價格打8折的公司還有六十幾家，到了2017年只剩二十幾家，再後來股價越墊越高，幾乎找不到了，一直到今年3月才又看到機會。」

Gucci補充，美股掛單有一個好處，價格可以掛在上面180天，「最簡單的做法是，瞄準好公司、把心中理想的價格掛在上面，就不要再理會。獲利是等出來的。」Gucci的太太就說，他很少看盤，倒是看資料超用功，常常1天花上十幾個小時在研究。



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