放棄160萬年薪！他投資美股「40歲就退休」　5檔口袋名單大公開

圖文／鏡週刊

以投資美股股息成長股為主的「追日Gucci」，選股會先挑出「連續10年股息成長」的公司。乍聽股息成長，會以為他在乎的是息收，但相反的，Gucci強調，永遠不要追逐殖利率，股息成長只是挑出好公司的一種方法。

受疫情影響，3月股市重挫，對喜歡買股等合理價大打折扣的Gucci來講，絕對是一個大好機會，不過，他坦言這波行情只投入1/5的資金，因為行情來得快去得也快，「可是我並不覺得可惜，沒有人能夠預測行情，資金配置紀律、買股紀律都要堅守。對我來說，就是照本宣科，沒有例外。」

買股講究紀律，選股則重公司體質。Gucci就提到，他喜歡百事可樂勝過可口可樂，主要原因是它營收只有1/3來自飲料，比較不受單一產品影響。另外，很多人對於Disney受到疫情影響，遊樂園關閉收入驟減存有疑慮，但Gucci卻在研究後發現，Disney積極擴充業務，Disney plus兩個月訂閱就衝破6千萬，「投資不能太直覺，短期確實有下滑可能，但要去拆解體質並算出其他可能成長性。」

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為了找出體質好的公司，Gucci以「連續10年股息成長」作為第一關篩選，「美股有8000家公司，透過這個方法可以將範圍縮窄到800家左右。」乍聽股息成長，會以為他在乎的是息收，但相反的，Gucci強調，這道篩選關卡的目的是要找到「成長型公司」，「股息能夠連續成長，代表公司獲利持續往上，這樣的公司至少有60分了。」而他也大方提出現階段看好的5檔美股口袋名單供大家參考。

選擇投資美股股息成長股的策略，Gucci成功將投資部位越滾越大；去年還不到40歲的他，竟捨棄大數據工程師的160萬元年薪，毅然離開職場，問他會不會捨不得這樣的高薪？他打趣地反問，「你想要被錢綁住，還是帶著錢去散步？」

追日GUCCI目前5檔口袋名單

艾柏維ABBV

股息連續成長8年，製藥，免疫學、腫瘤學製藥龍頭

合理價：159.73美元

星巴克

股息連續成長10年，餐廳，全球知名咖啡零售業者

合理價：84.52美元

微軟

股息連續成長18年，軟體，全球最大電腦軟體服務商

合理價：135.98美元

Nike

股息連續成長18年，服飾與配件，全球知名運動鞋及運動用品業者

合理價：63.55美元

嬌生

股息連續成長58年，製藥與個人健康保健，全球知名健康醫療保健產品、醫療器材及藥品製造商

合理價：138.43美元

說明：合理價的計算方式為10年本益比中位數與股息折現模型平均數

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