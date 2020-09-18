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先探／如何挖寶新掛牌股？

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（圖／記者先探雜誌攝）

無漲跌幅限制、加上籌碼相對穩定，繼第二季的生技股後，下半年將掛牌新股在興櫃市場接續掀淘金熱潮，蜜月行情提前暖身，不能錯過的新股有哪些？

文／林麗雪

由於興櫃股票沒有漲跌幅限制，下半年將掛牌新股蜜月行情提前在興櫃市場暖身，除了凸顯台股資金澎湃外，因疫情而延宕掛牌的新股，精銳盡出，亞洲藏壽司、汎德永業外，即將掛牌的康全電訊，近期成交量甚至占發行股本十五％以上，投資人氣沸騰，興櫃市場淘金熱度持續高漲。

蜜月行情提前暖身

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惟不同於第二季新冠肺炎疫情爆發期時大漲的興櫃生技股，多是無實質獲利的本夢比股，下半年將掛牌的新股，不管是營業項目、或是獲利實績，多是投資人能研究掌握的，短線在興櫃市場雖然有漲過頭之嫌，掛牌後，待股價回到合理區間，仍值得投資人留意投資機會。

新掛牌股近期的暴漲，從基本面來看，有些個股確實已有過度上漲之嫌，包括亞洲藏壽司及汎德永業都是，因新股申購造成股價大漲的狂熱，最終要絢爛歸於平靜，聰明的投資人應待股價回到合理區間，再行評估投資價值。

以亞洲藏壽司來說，其以「壽司」品牌經營連鎖迴轉壽司餐飲服務，全台目前二九間店，去年三．七九億元的股本，雖創造了十九．二五億元的營收，但眾所周知，連鎖餐飲的管銷成本高，營益率能穩定維持在一成上下的，已是相當不錯的水準。

七、八月雖因國內疫情解封，帶動亞洲藏壽司營收連二個月創下歷史新高，但對照二○一八年股本僅三．一五億元、當年度創下每股三．四元獲利的最佳歷史紀錄來看，目前高達一八○元的股價，都有高估之嫌，更何況掛牌後股本將進一步膨脹至四．五億元，每股獲利將進一步被稀釋，九月十日亞洲藏壽司甚至一度飆漲至三二五元，瘋狂追價的投資人，一旦套在高點，解套之日恐怕遙遙無期。

豪華進口車ＢＭＷ及保時捷經銷商的汎德永業，十月中才要掛牌，但挾著品牌的高名氣，股價卻未演先轟動，自九月十日起漲，短短四個交易日即大漲近五成，掛牌蜜月行情提早一個月啟動，掛牌後的股價上漲空間，自然也會大打折扣。

汎德永業掛牌，市場將其行情比價和泰車，不過，和泰車能在資本市場上享有高達二七倍的本益比，除了歸因於每年營業額及獲利都能穩定成長外，一直以來單季營益率亦都能維持七～九％的高水準，汎德永業近年的營益率從過往逾四％的水準下滑至二．五～三％的區間，持續面臨高階車種市占率被瓜分的壓力，掛牌後，資本市場將放大檢視其營運及獲利成長力道，以目前四百元上下的股價，雖不算高估，但也不算太便宜。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2109期精彩當期內文轉載》

（圖／記者先探雜誌攝）

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