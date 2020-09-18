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先探／缺貨漲價又來了

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（圖／記者先探雜誌攝）

跟隨美國股市腳步，在科技股漲升過後，傳產股出現接棒補漲，尤其擁有漲價與缺貨題材的個股，代表至少短期產業景氣仍有持穩成長的空間，相對容易獲得市場資金青睞

文／黃俊超

新冠肺炎疫情不僅改變全人類生活習慣，也讓所有人都一同見證史無前例的寬鬆貨幣政策，帶動股市在前仆後繼資金堆疊下而不斷奔馳，台灣加權指數終於創下歷史新高，近期雖然面臨眾多不確定因素，且成交量能萎縮，不過指數仍持穩於區間震盪以上格局，類股輪動格局不變，個股各依題材而表態。

疫情爆發之後，寬鬆資金所帶動的大幅彈升過程中，科技類股表現遠優於傳產股，不論是美國、台灣股市都出現相同狀況，不過股價漲多總會有進入整理的時候，隨著資金移轉與題材發酵，又或加上基本面轉佳的推波助瀾，傳產類股近期也有不少族群，陸續傳出漲價或缺貨的聲音，帶動股價落後補漲。

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自行車大缺貨

對於傳產類股來說，今年其實並不好過，尤其是受到疫情嚴重衝擊的觀光、旅遊、飯店等，在觀光人數降至相當低檔，且短期之內恐仍難以恢復之下，除了依賴政府的補助與政策外，小型企業已是面臨生死存亡之際，然而，能夠掛牌的企業有一定規模經濟，也較具知名度與信賴感，熬過去或轉型仍將有機會再次茁壯。

有產業受害，當然會有產業受惠，傳產類股今年表現相對較佳的族群，是自行車與健身器材產業。運動器材受惠於宅經濟效應，岱宇營收截至八月為止，連續六個月寫下歷史新高紀錄，產線滿載並擴產應對，訂單能見度更已直達年底，且積極徵才、找地擴產，股價創下一四七．五元的歷史天價。

喬山上半年虧損二．六一億元、ＥＰＳ負○．八六元，不過家用產品銷售升溫，商用產品也展現強勁復甦力道，進入下半年傳統旺季，營運可望挑戰逐季攀高。Peloton銷售狀況優異，力山為其飛輪最大供應商、跑步機唯一供應商，營收已連續兩個月創下歷史新高，單季可望寫下歷史新紀錄。

自行車的巨大與美利達，就如台灣產業在國際間的縮影，從傳統自行車的紅海，進階到高毛利電動自行車的藍海，且因疫情反而導致電動自行車產業大行其道，根據歐洲最大、全球第二運動連鎖集團迪卡儂估計，歐洲整體銷量增加了二～三倍，而解封過後，在中國與美國銷量也大幅增加。

根據法人報告預估，二○二○～二三年，全球電動自行車銷量將超過一．三億輛，單二○二三年就將超過四○○○萬輛，創造二○○億美元以上產值。而歐洲自行車產業聯合會資料則顯示，去年歐洲進口七三○萬輛自行車和電動自行車，主要來自於台灣和柬埔寨，且高達四五～五○％零件是從亞洲進口。

自行車產業大熱銷，不過業者卻面臨缺料以及庫存水位過低，巧婦難為無米之炊的窘況，巨大縱然積極增加產能，其中匈牙利廠於七月起出貨並逐步提升產能，預估明年自十萬輛上調至三○輛，而後以每年增加十萬輛朝百萬輛邁進，不過遠水救不了近火，八月營收成長幅度趨緩，缺料問題恐將會延續至年底。

美利達同樣面臨難題，且由於投資結構不同，歐美銷售子公司並未顯現在集團合併營收當中，因此縱然目前在手訂單呈現大爆滿，且歐美與中國市場同樣呈現累計銷售成長六成的水準，不過營收可能相對保守，然而獲利卻將相對可觀。零組件的日馳、桂盟等，營運表現也聯袂明顯成長。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2109期精彩當期內文轉載》

（圖／記者先探雜誌攝）

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