勞保、勞退分不清？　勞保局一次說清楚

▲勞保局一次說清楚勞保與勞退的差異。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

你分得清楚勞保與勞退的差別嗎？勞保局解釋，勞保跟勞退為兩種不同的制度，勞保是依據勞工保險條例辦理的一種社會保險制度；而勞退則是雇主應依法給付給勞工退休金的制度，分新、舊制。

勞保局表示，這兩種制度的存在都是為了保護勞工權益，且在退休後都可請領退休金，勞保老年給付只要符合一定的年齡、年資條件，就可依年資、平均投保薪資請領勞保老年給付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞退則是在年滿60歲時可領取勞工退休金個人專戶內所累積提繳的退休金及收益，勞工如果要提高退休保障，也可自存退休金，依據自己的財務狀況，在薪水6％為上限的區間內，彈性自願提繳，而自願提繳退休金金額，可以從當年度個人綜合所得總額中全數扣除。

另外，勞保局也說，加入勞保除了在退休後有退休金外，在職期間勞保還包含生育給付（限女性勞工）、傷病給付、職災醫療給付、失能給付、本人死亡給付（包含喪葬津貼、遺屬年金或津貼）、家屬死亡給付（喪葬津貼）。

最後，勞保局也提醒，不論是正職、兼職或工讀生，雇主都必須在就職的第1天就申報加保及提繳勞工退休金，而投保薪資（提繳工資）均按員工的薪資總額（包括底薪、獎金、津貼、加班費等）申報，不會以多報少，並且在薪資總額有變動時，依規定申報調整投保薪資（提繳工資）。