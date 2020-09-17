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原預計年底！勞保年改「急煞車」...勞動部改口：無具體期程

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▲▼勞團要求勞保年改草案出來前要先跟勞工對話。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞團要求勞保年改草案出來前要先跟勞工對話。（圖／記者余弦妙攝）

記者邱茀濱／綜合報導

勞保年金是否改革？勞動部長許銘春受訪時指出，草案仍在研議中，期望年底能出爐，能彈性一點沒那麼固定。不過，勞動部晚間發聲明改口，考量到近期社會意見分岐，差異過大，因此目前無任何具體期程。

2020工鬥15日到勞動部前抗議，提出希望勞動部在進行勞保年金改革前，在各地舉辦座談會，廣納勞工及社會團體的意見，而不是只由政府提出缺乏社會討論的修版法本，這樣只會造成更多社會衝突及對立。

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許銘春17日受媒體採訪時指出，勞保年改草案目前還在研議中，期望是年底可以出爐，「但比較彈性拉，沒有那麼固定」。針對工鬥的訴求，他表示，目前規劃還是會等到有具體方案出來在進行討論會比較有方向，因此與勞工團體討論的部分還是會等草案出來後才會有規劃。

勞動部晚間發聲明指出，考量近期社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，原訂最快年底前提出改革方向之規劃暫緩，目前無任何具體期程。

勞動部表示，勞保年金改革攸關各方權益，須審慎處理，目前尚未啟動任何方案討論，並強調勞保是國家辦的社會保險，政府當確保制度穩健，會挹助財源，且負最後支付責任，請大家放心。

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