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全國技能競賽在南港登場　18-20日開放民眾免費入場觀賽

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▲▼勞動部長許銘春(左1)出席第50屆全國技能競賽開幕典禮。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部長許銘春(左1)出席第50屆全國技能競賽開幕典禮。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

今年正逢第50屆全國技能競賽，也是我國加入國際技能組織50周年，勞動部指出，面對如此大的盛事，今年特別將全國技能競賽移師至南港展覽館2館及北市立南港高級工業學校舉辦，比照國際技能競賽規模，9月18日起至20日開放民眾入場參觀。

勞動部指出，全國技能競賽青年組選手是由北、中、南等3區分區競賽，共有3013人脫穎而出，共產生706位晉級選手，連同全國中等學校技藝競賽選手、歷屆全國賽前3名選手，共計833人參加，這次比賽若能脫穎而出，將在10月份在參加國手選拔，入選國手後在明年就可代表台灣前往上海參加國際賽。

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行政院長蘇貞昌今日也出席開幕典禮，會中致詞時指出，政府投入許多經費，就是要為技職教育、在技職領域用功的孩子們佈置好舞台，讓孩子們演出精彩，過去常常說唯有讀書高，但這個時代已經不同，這是一個講究專業的時代，在全球化時代誰有專業誰就能出人頭地。

蘇貞昌表示，國家必須布置好舞台，孩子才能有精彩將來，因此國家必須要準備好舞台讓孩子可以有嶄露頭角的機會，希望第50屆全國技能競賽能選出高手，未來出國比賽能讓台灣在世界發光。

而勞動部許銘春部長表示，今年的競賽走出職訓場與學校場地辦理的模式，透過教育部、經濟部、承協辦單位、贊助單位、裁判老師及工作人員通力合作，給選手們最好的比賽環境，期許選手們把握機會，發揮實力，用技能為自己創造更多可能，成為下一個為台灣爭光的國手。

教育部部長潘文忠也表示，教育部對於技職發展也挹注很大資源，從106年到110年間，投入技職扎根計畫325億元，更新高中職技術設備80億元，優化大專技職校院學習環境30億元，讓青年隨時學習最新技能，提升技能水準。

現場並規劃主題館、創客展示區、職訓展示區與職涯發展區提供民眾參觀或體驗，其中主題館高手過招體驗區規劃CNC車床銑床模擬器、機械手臂、鍋爐操作、移動式起重機、重機械挖掘機及移動機器人等體驗，並邀請國際賽國手展演技能及分享國手征戰歷程。

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