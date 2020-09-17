高收益債3大優勢加持！　法人：後市表現可期

▲在三優勢加持下，法人認為，高收益債券市場後市表現依然可期。（示意圖／路透）

財經中心／綜合報導

過去幾個月國際資金積極追捧收益較高的商品，全球高收益債券市場8月市值來到1.874兆美元，創下歷史新高紀錄。法人認為，由於全球央行寬鬆策略延續，加上債券違約率自年初回穩，以及債券利差仍高於平均，在此三優勢加持下，高收益債券市場後市表現依然可期。

根據J.P.Morgan資料顯示，2020年以來至今，高收益債市值規模明顯增加，一舉來到1.874兆美元，創下歷史新高紀錄，一反連續3年下跌的趨勢。隨著發債企業增加，全球高收益債市值過去20年一路穩步擴張，從2000年的6,490億美元，到2010年的1.22兆美元，再到2020年的1.874兆美元。

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瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭指出，今年初因為疫情影響，部分投資等級債遭到降評，使得高收益債券市場市值較去年增加，不過觀察到近期資金進出該市場熱絡，高收益債市本身供給和需求暢旺才是推升市值創新高的主因。

周曉蘭認為，高收益債券市場上半年跟著全球資產一同大跌，隨著時序來到第3季中，許多強勢國家的股市及投資等級債都回到年初水準並創波段高，反觀高收益債券市場才緩緩收復失土，只要景氣跟企業獲利穩定，未來補漲空間較大。

再者，以美國聯準會為首，各國央行都持續維持寬鬆政策，資金充裕的低利環境預計短期內難改變，將有助風險性資產走勢，同時吸引對有現金流跟固定收益需求的投資人目光。

周曉蘭分析，從長期評價面來看，高收益債仍具有吸引力跟投資價值，雖然第2季全球債券市場都在大跌後，迎來強勢反彈，不過就利差角度還有全球金融環境來看，未來高收益債券仍具有利差收斂空間，資金也依舊充沛，美國高收益債券行情可望續熱。