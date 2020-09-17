　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

高收益債3大優勢加持！　法人：後市表現可期

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲在三優勢加持下，法人認為，高收益債券市場後市表現依然可期。（示意圖／路透）

財經中心／綜合報導

過去幾個月國際資金積極追捧收益較高的商品，全球高收益債券市場8月市值來到1.874兆美元，創下歷史新高紀錄。法人認為，由於全球央行寬鬆策略延續，加上債券違約率自年初回穩，以及債券利差仍高於平均，在此三優勢加持下，高收益債券市場後市表現依然可期。

根據J.P.Morgan資料顯示，2020年以來至今，高收益債市值規模明顯增加，一舉來到1.874兆美元，創下歷史新高紀錄，一反連續3年下跌的趨勢。隨著發債企業增加，全球高收益債市值過去20年一路穩步擴張，從2000年的6,490億美元，到2010年的1.22兆美元，再到2020年的1.874兆美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭指出，今年初因為疫情影響，部分投資等級債遭到降評，使得高收益債券市場市值較去年增加，不過觀察到近期資金進出該市場熱絡，高收益債市本身供給和需求暢旺才是推升市值創新高的主因。

周曉蘭認為，高收益債券市場上半年跟著全球資產一同大跌，隨著時序來到第3季中，許多強勢國家的股市及投資等級債都回到年初水準並創波段高，反觀高收益債券市場才緩緩收復失土，只要景氣跟企業獲利穩定，未來補漲空間較大。

再者，以美國聯準會為首，各國央行都持續維持寬鬆政策，資金充裕的低利環境預計短期內難改變，將有助風險性資產走勢，同時吸引對有現金流跟固定收益需求的投資人目光。

周曉蘭分析，從長期評價面來看，高收益債仍具有吸引力跟投資價值，雖然第2季全球債券市場都在大跌後，迎來強勢反彈，不過就利差角度還有全球金融環境來看，未來高收益債券仍具有利差收斂空間，資金也依舊充沛，美國高收益債券行情可望續熱。

ET快訊
你到站先下車了！　男星曝2個月前「見小鬼最後一面」
好市多「銷魂甜品誕生」內餡酸甜　達人曝CP值爆：完蛋了！
小鬼黃鴻升人緣超好！　女星「認識10年」曝暖心原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

楊金龍證實　金檢抓到6家糧商炒匯

上市首日賣or長期持有？分析師曝「歷來獲利pk」賺很大：1種人最慘

全國技能競賽在南港登場　18-20日開放民眾免費入場觀賽

林百里喜獲第7座榮譽博士　次子攜妻觀禮合影曝光！

高收益債3大優勢加持！　法人：後市表現可期

央行利率連二凍！　星展估2022年、早美國一步開始升息

中鼎拿下台電千億工程　兆豐銀籌組185億元聯貸力挺

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心慘賠

台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

居安思危！低利買房　永豐銀總座莊銘福提醒年輕人風險

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

楊金龍證實　金檢抓到6家糧商炒匯

上市首日賣or長期持有？分析師曝「歷來獲利pk」賺很大：1種人最慘

全國技能競賽在南港登場　18-20日開放民眾免費入場觀賽

林百里喜獲第7座榮譽博士　次子攜妻觀禮合影曝光！

高收益債3大優勢加持！　法人：後市表現可期

央行利率連二凍！　星展估2022年、早美國一步開始升息

中鼎拿下台電千億工程　兆豐銀籌組185億元聯貸力挺

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心慘賠

台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

居安思危！低利買房　永豐銀總座莊銘福提醒年輕人風險

二手拍賣客拿手機自拍　網紅林鴒報警抓人！鐵粉氣：不再支持

女屋主愛跳舞！純白空間變童話故事場景　驚呼：像白雪公主的家

獨／納豆搭阿Ken再現《大學生了沒》！　播出時段超還原

民歌星二代首曝光！　李建復正妹女兒＋林隆璇帥兒難得露臉

台南驚見女浮屍！紅樹林內「雙腿倒插」爛泥…漁民捕蟹嚇傻

台北人妻為賣保單…嘿咻無業男　慘遭偷拍裸照勒索3萬元

協會盃／台南市7局完封新北市　李峻旗奪勝抱走投手獎

協會盃／高塩將樹連2戰完投！　安永鮮物退台電首冠到手

小鬼跌倒猝死疑「狀態性昏厥」　醫曝「腦缺血1關鍵」防止奪命

中職／黃恩賜回穩持續壓制悍將打線　5局中信7比2富邦

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

財經熱門新聞

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

美海關扣押2000副「山寨AirPods」　3天後澄清：是別家真品

跟預期差很大！藏壽司初上櫃開盤價112元　27萬價差變6萬

4倍薪挖台積電員工　武漢弘芯成「最大騙局」

即／大樂透頭獎1億開出！一注獨得獎落彰化

快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

加油要快！專家預估下周油價擬調漲「九二突破22元大關」

信用卡「先繳6萬還是10萬」銀行員現身解答

美德醫攻漲停！分析師「二度槓上」嗆：破100股票全出清

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

YouTuber靠「業配」存活...內行人曝真相

藏壽司今掛牌上櫃！抽中一張現賺6.5萬

不出席美次卿邀約　工商大老林伯豐：不能只考量美國利益

新壽買宏達電慘賠　陸行之爆料往事

更多熱門

相關新聞

利率連二凍！星展估央行2022年開始升息

利率連二凍！星展估央行2022年開始升息

中央銀行今（17）日宣布維持利率連二凍，維持重貼現率1.125%，星展集團對此表示，短期内台灣經濟復甦的信號變得更為明朗，預期央行於2022年開始升息，可能會早於美國。

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心賠

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心賠

台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

黃金價格大漲！楊金龍：長期投資不一定是好選擇

黃金價格大漲！楊金龍：長期投資不一定是好選擇

結婚生子越有錢　理財專家：關鍵在「管理」！

結婚生子越有錢　理財專家：關鍵在「管理」！

關鍵字：

高收益債券央行利率投資理財瀚亞投資

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

小鬼猝逝隔天…歐漢聲家陽台「飛來黑蛾」！

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面