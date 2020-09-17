　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台灣大寬頻花蓮開播80頻道OTT　NCC提醒涉有線電視最重罰1000萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣大寬頻「數位匯流服務」9月19日進駐花蓮提供影音、寬頻上網服務（圖／業者提供）
▲富邦集團台灣大寬頻「數位匯流服務」9月19日進駐花蓮提供影音、寬頻上網服務。（圖／業者提供）

記者陳世昌／台北報導

富邦集團台灣大哥大旗下「台灣大寬頻」19日將舉行花蓮服務上市典禮，跨區提供影音、寬頻上網服務，號稱可提供80個頻道供民眾收視，內容精彩多樣可比有線電視頻道。此新型態服務引起NCC關注，發言人翁柏宗表示，任何人利用任何網路提供有線電視服務，必須取得有線電視許可始得提供服務， 若未經許可擅自經營有線廣播電視服務者，處新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰鍰，並令其停止經營。

NCC今年3 月才剛否決富邦凱擘有線電視申請跨區花蓮經營，但富邦並未放棄前進花蓮，集團旗下台灣大哥大「台固媒體」仍積極跨區花蓮經營影音、寬頻上網服務，但其究竟是採用那一種網路架構？是否是由有線電視頭端傳送訊號？引起NCC注意，17日下午聯繫台固媒體到NCC說明情況。

NCC17日同時要求台固補充用戶合約內容、電路接取對象與合作關係等等資料，強調此一個案有適法性的問題，需要一點時間去釐清，提醒台固應注意，如果在19日開播並接收客戶的話，仍存有適法性風險。台固則強調19日只是一個宣示性的服務上市典禮，真正提供服務的時間沒有這麼快。

▲▼台灣大寬頻在官網公告花蓮營運處訊息（圖／翻攝台灣大寬頻官網）
▲台灣大寬頻在官網公告花蓮營運處即將開幕與優惠方案訊息（圖／翻攝台灣大寬頻官網）

翁柏宗表示，台固申請籌建HFC(Hybrid Fiber Coaxial光纖同軸混合)網路一案，NCC依《電信法》及《電信管理法》規定，本於技術中立，予以核准。

但翁同時強調，任何人利用任何網路提供有線電視服務，必須取得有線電視許可始得提供服務， 若違反違反第五條規定，未經許可擅自經營有線廣播電視服務者，將依第57條規定處新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰鍰，並令其停止經營；未停止經營者，得按次處罰，並得強制拆除或沒入其設備。

根據NCC的了解，台固方面表示，台灣大寬頻在花蓮經提供的影音、寬頻上網服務是提供一個開放式的機上盒，用戶可以選擇用台固的寬頻接收，也可以接別家寬頻例如中華電信光世代，在全台灣都可以使用，是屬於網路影音串流的OTT TV，並不是有線電視，且OTT TV內容所取得的授權是OTT版權，不是有線電視版權。不過官員強調，台固的影音服務是OTT或是有線電視？仍以NCC查證結果為依據。

[廣告]請繼續往下閱讀...
ET快訊
快訊／終結14槓！威力彩6.1億頭獎「1注獨得」獎落這市
快訊／美股開盤大跌300點！科技股轉紅走低
快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！　新任首長呼之欲出
小鬼IG黑狗洩「最後行蹤」！6點還跟經紀人吃飯說笑…當晚就走
KID、坤達強忍上工「崩潰了」　喪友後…將首現身《木曜4》直
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蔡明忠直搗練台生大本營！台灣大寬頻前進花蓮19日開播80頻道

快訊／終結14槓！威力彩6.1億頭獎「1注獨得」獎落這市

快訊／美股全線大跌！道瓊大砍350點　特斯拉重挫5％

快訊／美股開盤大跌300點！科技股轉紅走低

台灣大寬頻花蓮開播80頻道OTT　NCC提醒涉有線電視最重罰1000萬

楊金龍證實　金檢抓到6家糧商炒匯

上市首日賣or長期持有？分析師曝「歷來獲利pk」賺很大：1種人最慘

全國技能競賽在南港登場　18-20日開放民眾免費入場觀賽

林百里喜獲第7座榮譽博士　次子攜妻觀禮合影曝光！

高收益債3大優勢加持！　法人：後市表現可期

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

快訊／終結14槓！威力彩6.1億頭獎「1注獨得」獎落這市

快訊／美股全線大跌！道瓊大砍350點　特斯拉重挫5％

快訊／美股開盤大跌300點！科技股轉紅走低

台灣大寬頻花蓮開播80頻道OTT　NCC提醒涉有線電視最重罰1000萬

楊金龍證實　金檢抓到6家糧商炒匯

上市首日賣or長期持有？分析師曝「歷來獲利pk」賺很大：1種人最慘

全國技能競賽在南港登場　18-20日開放民眾免費入場觀賽

林百里喜獲第7座榮譽博士　次子攜妻觀禮合影曝光！

高收益債3大優勢加持！　法人：後市表現可期

央行利率連二凍！　星展估2022年、早美國一步開始升息

小鬼好人緣遍及海內外！　新馬歌手齊哀悼：溫暖永遠留在我們心裡

快訊／終結14槓！威力彩6.1億頭獎「1注獨得」獎落這市

才剛收編窗台浪橘！　他隔天見「同款貓」討罐罐傻眼：又來？

關曉彤穿超短洋裝辣舞…網批：鹿晗知道嗎！　爸爸澄清曝真相

國民神車不是「某牌」的權利：Nissan Sentra這次戰力很頂尖

快訊／美股全線大跌！道瓊大砍350點　特斯拉重挫5％

引進14款餅乾　台灣Mrs. Fields還有放入「完整餅乾」的冰沙

快訊／美股開盤大跌300點！科技股轉紅走低

吃飯店Buffet別搶第一批！　員工爆「黑暗秘辛」：15分鐘後再去拿

「大師名人」開講　李瀚洋談團隊經營

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

財經熱門新聞

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

美海關扣押2000副「山寨AirPods」　3天後澄清：是別家真品

4倍薪挖台積電員工　武漢弘芯成「最大騙局」

即／大樂透頭獎1億開出！一注獨得獎落彰化

跟預期差很大！藏壽司初上櫃開盤價112元　27萬價差變6萬

加油要快！專家預估下周油價擬調漲「九二突破22元大關」

快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

信用卡「先繳6萬還是10萬」銀行員現身解答

美德醫攻漲停！分析師「二度槓上」嗆：破100股票全出清

0050&0056替代品　低價版ETF出列

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

YouTuber靠「業配」存活...內行人曝真相

快訊／美股開盤大跌300點！科技股轉紅走低

快訊／終結14槓！威力彩6.1億「1注獨得」獎落這市

更多熱門

相關新聞

蔡明忠直搗練台生大本營！花蓮開播80頻道

蔡明忠直搗練台生大本營！花蓮開播80頻道

富邦集團強力進軍花蓮爭取影音收視戶，而花東地區的有線電視系統目前屬於年代集團練台生獨家經營，業界因而解讀是蔡明忠要正面迎戰練台生，搶練台生的訂戶、挖練台生有線電視牆角。

NCC不許兼任！中天老總林柏川換人

NCC不許兼任！中天老總林柏川換人

有線電視解約要賠？北都：合約都有註明

有線電視解約要賠？北都：合約都有註明

中華電公開5G集中式無線接取網路機房

中華電公開5G集中式無線接取網路機房

三大經營衛星頻道違黨政軍條款再罰160萬

三大經營衛星頻道違黨政軍條款再罰160萬

關鍵字：

NCC媒體產業有線視

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

小鬼猝逝隔天…歐漢聲家陽台「飛來黑蛾」！

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

小鬼黃鴻升「靈堂開放」時間確定！　僅3天供親友追悼

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面