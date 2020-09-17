台灣大寬頻花蓮開播80頻道OTT　NCC提醒涉有線電視最重罰1000萬



▲富邦集團台灣大寬頻「數位匯流服務」9月19日進駐花蓮提供影音、寬頻上網服務。（圖／業者提供）



記者陳世昌／台北報導



富邦集團台灣大哥大旗下「台灣大寬頻」19日將舉行花蓮服務上市典禮，跨區提供影音、寬頻上網服務，號稱可提供80個頻道供民眾收視，內容精彩多樣可比有線電視頻道。此新型態服務引起NCC關注，發言人翁柏宗表示，任何人利用任何網路提供有線電視服務，必須取得有線電視許可始得提供服務， 若未經許可擅自經營有線廣播電視服務者，處新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰鍰，並令其停止經營。



NCC今年3 月才剛否決富邦凱擘有線電視申請跨區花蓮經營，但富邦並未放棄前進花蓮，集團旗下台灣大哥大「台固媒體」仍積極跨區花蓮經營影音、寬頻上網服務，但其究竟是採用那一種網路架構？是否是由有線電視頭端傳送訊號？引起NCC注意，17日下午聯繫台固媒體到NCC說明情況。



NCC17日同時要求台固補充用戶合約內容、電路接取對象與合作關係等等資料，強調此一個案有適法性的問題，需要一點時間去釐清，提醒台固應注意，如果在19日開播並接收客戶的話，仍存有適法性風險。台固則強調19日只是一個宣示性的服務上市典禮，真正提供服務的時間沒有這麼快。





▲台灣大寬頻在官網公告花蓮營運處即將開幕與優惠方案訊息（圖／翻攝台灣大寬頻官網）



翁柏宗表示，台固申請籌建HFC(Hybrid Fiber Coaxial光纖同軸混合)網路一案，NCC依《電信法》及《電信管理法》規定，本於技術中立，予以核准。

但翁同時強調，任何人利用任何網路提供有線電視服務，必須取得有線電視許可始得提供服務， 若違反違反第五條規定，未經許可擅自經營有線廣播電視服務者，將依第57條規定處新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰鍰，並令其停止經營；未停止經營者，得按次處罰，並得強制拆除或沒入其設備。



根據NCC的了解，台固方面表示，台灣大寬頻在花蓮經提供的影音、寬頻上網服務是提供一個開放式的機上盒，用戶可以選擇用台固的寬頻接收，也可以接別家寬頻例如中華電信光世代，在全台灣都可以使用，是屬於網路影音串流的OTT TV，並不是有線電視，且OTT TV內容所取得的授權是OTT版權，不是有線電視版權。不過官員強調，台固的影音服務是OTT或是有線電視？仍以NCC查證結果為依據。