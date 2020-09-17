中鼎拿下台電千億工程　兆豐銀籌組185億元聯貸力挺

▲兆豐銀籌組中鼎聯貸案185億元完成。（圖／兆豐金提供）

記者吳靜君／台北報導

中鼎工程攜手美商奇異公司成功取得承攬台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，合約金額高達千億元，而兆豐銀擔任額度管理銀行的中鼎工程185億元聯貸案，已經籌組完成，並且完成簽約。

國內最大統包工程承攬商中鼎工程攜手奇異公司取得承攬台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，合約金額高達千億元，預估中鼎工程今年新承攬工程合約金額將可創下歷史新高。

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該工程將分別在達興電廠及台中電廠個新建三部與二部複循環發電機組，總裝置容量合計6500MW，完工後除可穩定能源供應的同時，以天然氣的潔淨低碳環保優勢，可大幅減少發電產生的碳排放。

中鼎工程因承攬本工程，為開立履約保證金保證函及預付款還款保證函所需，由兆豐銀擔任額度管理銀行與日商瑞穗銀行台北分行共同主辦，邀集菲律賓首都銀行台北分行、合作金庫及華南銀行共5家金融同業共同完成本聯合授信。

兆豐銀表示，該聯貸案案認參踴躍，於兩個月期間內籌組完成並簽約，最終認參金額高達240億元，超額認參比例130%，最後以185億元簽約圓滿達成，顯示銀行團對該公司及經營團隊的肯定，並對該公司未來營運亦深具信心。