林百里喜獲第7座榮譽博士　次子攜妻觀禮合影曝光！

▲廣達董事長林百里（左三）獲台北醫學大學頒發榮譽博士學位，他的次子林宇輝（左二）與妻子林怡慧（左一），也到場觀禮分享父親的榮耀。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

「現在我是校友了！」廣達董事長林百里獲台北醫學大學頒發榮譽博士學位，他接下人生第7座榮譽學位之際，恍然大悟笑著說：「我想北醫大校長是鼓勵我，繼續努力做出成績。」此話一出，現場滿堂喝采、笑聲連連。

本刊直擊，鮮少露臉的前女團「天氣女孩」成員Mini（林怡慧），今（17）日現身站在林百里身後，而她雙手緊握的男子正是林百里次子林宇輝，這是兩人去年求婚成功後，首度合體公開祝賀父親拿下第7座榮譽博士殊榮。

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林百里去年底當選生策會副會長以來，馬不停蹄四處暢談科技人的生醫夢，這回首度以「生醫人」身分獲頒台北醫學大學榮譽博士學位，在此之前，分別先後獲香港理工大學、台灣大學、香港城市大學、清華大學、交通大學、亞洲大學等6校榮譽博士學位殊榮。

▲廣達董事長林百里（圖中）獲台北醫學大學頒發榮譽博士學位，拿下人生第7座榮譽學位。（圖／鏡週刊）

林百里在家人陪同下，比表訂時間還早抵達現場，話匣子一開從IT、AI、談到智慧醫療，他換上台北醫學大學博士袍顯得格外謙虛：「醫學對工程師是遙遠的學問，當我們進入醫療才發現這領域是浩瀚世界，工程師能做的只有一點，現在我們是校友了，請各位給我指導、支持。」

「林董事長體內充滿非常多創新、研發細胞」，台北醫學大學董事長張文昌難掩心中喜悅，強調林百里過去從電腦和筆電連結雲端計算與網路，9月1日參加行政院生技產業策略諮詢會議（BTC），當著院長蘇貞昌提出建言，呼籲精準醫療將會面臨更多、更新的solution（解決方案），意有所指解決智慧醫療問題的人選就是「林百里」。

林百里畢業於台大電機系，帶領廣達站穩國內筆電、雲端的代工龍頭地位，但台北醫學大學暨附屬機構體系總顧問何弘能自爆，校內對於這張證書發與不發曾有討論，不過他以認識林百里多年經驗，認為頒發「榮譽博士學位」毫無懸念，因為林百里對於精準醫療與AI領域，投入時間至少有10年。

今日頒獎典禮，由張文昌帶領一級主管出席，廣達副董事長梁次震、廣達技術長張嘉淵、生策會副會長楊泮池也出席現場恭賀，林百里次子林宇輝攜妻林怡慧以及家人都到場觀禮。

林宇輝個性低調，去年5月為了贏得Mini歡心，精心設計神祕求婚趴，還在臉書大秀求婚照片和大鑽戒，如今Mini穿著一身粉色貼身洋裝、身披黑色外套與林宇輝合體亮相，全程參與父親榮譽博士學位盛會。



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