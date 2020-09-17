台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳心怡／台北報導

台灣央行今 (17) 日宣布連二季利率按兵不動，重貼現率維持1.125%的歷史新低水準，另外，央行總裁楊金龍對目前的貨幣政策定調為「持續寬鬆」，主要原因是全世界各國都如此，台灣當然也是寬鬆。

美國聯準會日前進一步確定，將維持利率逼近於零一段時間，預計在2023年底前不會升息。對此，楊金龍表示，以目前來看，台灣經濟成長率、金融環境跟以前不太一樣，由於我們對於疫情控制好，因此雖然消費成長下降，但基本上跟其他國家比較的話，我們是少數維持經濟成長率正成長國家，但基本上全球寬鬆，台灣也會跟著寬鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，對於新台幣近期不斷升值，央行屢次在尾盤進場調節，楊金龍指出，以前幾天的匯率來看，美元禮拜一開始走弱，主要貨幣對美元都是升值，新台幣當然也會升值，不過新台幣跟其他經濟體匯率比較，升值程度算是居中且相當穩定，匯率波動小於其他主要經濟體貨幣匯率。

楊金龍表示，由於觀察到外資進出頻繁且金額龐大，在這樣的前提下，央行當然會做調節動作，不過我們資本市場移動自由，外資進來也表示對我們股市的肯定及樂觀。

另外，對於有媒體指出由於台美關係良好加上中美貿易衝突，導致美國不太可能把台灣列為匯率操縱國，楊金龍表示，美國出匯率報告有他用意，4月份的延遲到現在都還沒提出，看來10月大概也不會提出，不過央行跟美國財政部溝通良好，再者，中美貿易衝突後，以及疫情影響，台灣出口好，且跟對美國貿易關係更為密切，美國需要我們的產品，導致我們對美出超增加，這對兩國來說都是好的。

【延伸閱讀】

►快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

►黃金價格大漲！楊金龍：長期投資不一定是好選擇

►楊金龍證實 金檢抓到6家糧商炒匯