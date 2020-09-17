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居安思危！低利買房　永豐銀總座莊銘福提醒年輕人風險

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▲▼永豐金,法說,朱士廷,莊銘福。（圖／記者吳靜君攝）

▲永豐銀總經理莊銘福（最右）。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

央行宣布利率不調整，近期房貸利率也維持在低檔，不少民眾也因此想要購屋置產、掀起部分地區房市相當熱絡。永豐銀總經理莊銘福今（17）日卻提醒年輕人買房必須要注意利率風險，畢竟房貸一背就是20年，必須衡量如果利率上揚，必須要背負的相關風險。

永豐銀今日舉行力挺辰亞綠能聯貸案記者會，這也是永豐銀首次跨足水上型太陽能綠電融資案，莊銘福表示，目前永豐銀辦理太陽能電廠貸款餘額已經達到350億元、今年以來也有百億元的規模，預期今年還會有較大的案件辦理。

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值得外界注意的是，中央銀行召開今年第3季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布不調整利率，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率分別為1.125%、1.5%、3.375%，國內利率持續創歷史新低。

但是莊銘福也看到「低利環境中」房貸得危機，他說，美國可以一口氣調整利率六碼，顯示利率的調整是很快速的，而現在的低利也不代表未來的低利，所以提醒年輕人房貸是20年起跳，必須要留意相關的風險以及未來面對風險的能力。莊銘福說，現在永豐銀的成數（LTV）普遍都是希望在八成以下，希望不要太過積極，不是現在房市有泡沫化的跡象，而是認為應該注意風險，他提醒房貸族要謹慎看待房貸利率。

根據央行最公布7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款金額，購屋貸款已經連續兩個月都突破500億元，貸款利率與6月維持相當在1.359%仍維持相當低利的水準當中。

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