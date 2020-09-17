台灣前五大面膜品牌！　軒郁國際預計10月底掛牌上櫃

▲左起為軒郁國際董事長胡蕙郁、總經理楊尚軒。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

軒郁國際（6703）明（18）日將舉辦上櫃前業績發表會，由富邦證券輔導，總經理楊尚軒今（17）日表示，軒郁旗下有2大面膜品牌，穩坐台灣市佔前五大，以多品牌策略行銷全球28個國家，今年受到疫情影響，拉抬海外銷售業績倍增，展望第4季更將迎接秋冬保養旺季。

軒郁國際董事長胡蕙郁分享，當年創辦軒郁國際的原因，其實是因為身為家庭主婦的自己發現保養的時間很少，因此想要用面膜來取代瓶瓶罐罐的保養品，而軒郁推出市面上第一片耳掛式面膜，就是為了讓主婦做家事也能保養，還推出第一片的黑面膜和8分鐘面膜，都是為了讓保養更有效率。

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▲軒郁國際董事長胡蕙郁。（圖／記者姚惠茹攝）

總經理楊尚軒表示，軒郁國際成立於98年5月，為美妝快時尚品牌創造者，主要從事美妝保養品及機能保健食品的研發及銷售，擁有保養品牌「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士及「LUDEYA」露蒂雅，以及「Simply」新普利、「M2」輕次方機能保健品牌產品。

楊尚軒指出，軒郁旗下有2大面膜品牌，穩坐台灣市佔前五大，並以多品牌策略行銷全球28個國家，主要是透過經銷商或跨境電商銷往新加坡、馬來西亞、加拿大、美國、中國、柬埔寨、印尼、越南、韓國等國，並經營iQueen愛女人購物網，提供一站式購物服務。

▲軒郁國際總經理楊尚軒。（圖／記者姚惠茹攝）

楊尚軒說明，軒郁約有9成的營業收入來自台灣市場，雖然去年受到陸客減少影響，但是今年因為疫情的關係，反而拉抬海外銷售業績倍增至20%，再加上去年併入機能保健食品公司，採線上線下全通路及跨境電商銷售模式，適度分散營運風險，可望持續擴大公司營運規模。

楊尚軒補充，軒郁是以面膜起家，也跨足面霜、精華液、洗卸及防曬等品項，面膜營收就佔美妝保養品類的六成，因此透過面膜建立品牌形象，進而帶動消費者對於品牌系列保養品的購買意願，並為了滿足消費者對美妝保養品的喜新厭舊及熱愛嚐鮮的心態，因此把面膜定位在高度快銷品。

▲左起為軒郁國際董事長胡蕙郁、總經理楊尚軒。（圖／記者姚惠茹攝）

楊尚軒強調，軒郁在國內有超過7000家實體通路及5個虛擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路，是以先虛後實的方式，拓展線上線下全通路，並透過iQueen電商平台的會員數據資料及消費者的意見反饋，運用大數據精準分析、洞察消費者真正需求，開發符合市場需求的明星商品。

展望營運，楊尚軒表示，軒郁除了以多品牌策略深耕美妝保養品市場外，將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務，並成立生技保健研發部門，攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品，期待能持續締造優良的經營實績，以不負股東對公司的期許。

軒郁國際108年營收為10.31億元，毛利率為65.93%，每股稅後盈餘（EPS）為5.17元，發放現金股利8元，以回饋股東對公司的支持；109年上半年度營業收入為5.87億元，毛利率為68.73%，每股稅後盈餘（EPS）為4.10元，經營成果及營收獲利表現亮眼。