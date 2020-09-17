陸警情義挺台灣「速逮朱學璋」！未經公安部同意　陸友軍恐遭懲處





▲對岸公安出手助台灣幫抓朱雪璋，行動未經中央同意恐遭究責 。（圖／記者李毓康攝）

張君豪／台北報導

刑事局日前緊急啟動「兩岸共同打擊犯罪機制」急電對岸公安協助逮捕涉嫌約鬥卻斷人腳筋的前空手道教練朱雪璋，但此舉恐引發嚴重政治效應！警界人士透露，台灣警方透過「兩岸共打」啟動司法協助，標準程序需透過大陸中央公安部一局港澳台事務辦公室審批，必須港澳台辦同意，對岸各地公安單位才能執行。

但自從綠營執政後否認九二共識，兩岸共打機制早已名存實亡，雖然偶見刑事局、及其他台灣警調、海巡單位和對岸合作破獲大型跨國運毒，重要逃犯遣返案件，但都是基於台陸警政機關多年交流和聯手打擊犯罪建立的情誼。

刑事局透過大陸廈門公安局火速逮捕朱雪璋遣返返台，案子破得相當漂亮，但朱雪璋落網的關鍵在於對岸公安系統私下「情義相挺」據悉該案合作並未透過大陸中央公安部一局的准許，屬於兩岸警政機關私下媒合，這也是刑事局局長黃明昭從頭到尾都必須否認該行動存在，就是怕消息曝光恐引發大陸公安部究責地方公安機關私相授受，造成台陸警方、公安機關連繫上無法修補的裂痕。

如果大陸中央高層，發現地方公安機關未經中央公安部核可，就可私下遵照台灣警方的請求火速逮捕朱雪璋送回台灣，對中共來說無異是變相削減自己在台陸政治角力下的司法籌碼，這類兩岸基層警官私下搏感情的特異功能，雖然在回顧歷年跨兩岸重大治安案件時也偶建奇功，但經歷朱學璋案後，往後還能用幾次，沒有人敢打包票。

但台灣警界人士也喟嘆，當年兩岸關係和緩時，透過海基、海協民間交流形式才促成「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」簽署，實質上壓縮兩岸犯罪者利用政治矛盾遁逃對岸的治安亂象，但如今兩岸共打因中台雙方政治立場形同冰凍，僅剩偶見零星合作空間。

目前台陸警方合作模式只能偷偷摸摸檯面下進行，朱男遣返過程台警耗費龐大心力，才得以逮回讓蘇揆震怒的朱雪璋，將有恐造成對岸公安友軍遭中央調查甚至處分的嚴重問題，一將功成萬骨枯「未來兩岸公安警方合作管道」若全面中斷誰能負責？

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