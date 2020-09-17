結婚生子越有錢　理財專家：關鍵在「管理」！

▲理財專家表示，想要結婚生子越來越有錢，一定要雙方好好溝通、做好管理錢財。（示意圖／123RF）

記者吳佳穎／台北報導

為什麼有人婚結越久越有錢，有的人結了婚卻更難存錢？理財專家陳怡芬觀察，台灣許多年輕人是步入婚姻才有動機開始「理財」。其實，結婚的確可以變有錢，第一，多一份收入，兩人一起打拚，可以更快累積財富。第二，建立家庭會讓你更有意識的去「管理錢財」，越管理會越富有。

陳怡芬說，有錢不脫「賺錢、存錢、管錢」的循環。賺錢又分用人賺錢、用錢賺錢。以目前基本工資調漲有限，AI有取代人力的趨勢下，最好找到適合自己的「用錢賺錢」的方法，不管是定存、股票、基金、債券、房地產，但要注意風險與財富是相對的。

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另外對家庭來說，存錢是為了預備育兒未來需要、夫妻養老、照顧家人長輩，以備不時之需。預留半年到1年收入家庭一桶金，不去動用，同時做好保險，才能讓家庭成員生存更無憂。

談到管錢，陳怡芬說，結婚要發揮「一加一大於二」的功效，不只是管「錢進錢出」這個最基本的，包括孩子的教育、買不買房，這些都是廣泛「管錢理財」的一部份，而且涉及結婚雙方價值觀，須好好討論清楚。

她舉例，以前的人認為孩子會帶財，甚至是生財工具，男丁可以耕田，女子可以做家務，但現在觀念認為，孩子多生一個是「多負債」。其實養一個小孩到底要花多少錢？要先想的是，想養出什麼樣的孩子、要什麼樣的生活型態。先讓大家有一個概念，目前一個小孩從出生養到20歲，大約花300萬元，甚至更高。

陳怡芬提醒，還有一些迷思，比方說「要住在蛋黃區，房子要增值」，可是沒有想過，房子也有可能是消費品？同樣的，養小孩一定要花大錢才能優秀嗎？其實不一定。用對方法，不一定要花很多錢，但過程中要就是要有智慧去做每件事，這都是規畫和管理，而不是跟流行、盲從花錢。

還有人會問，到底夫妻誰管錢才對？陳怡芬說，其實誰管都沒關係，只要能講好都行。比較理想的是，有一筆共同的家庭收支，然後雙方還有個人帳戶。

她還提醒，家庭裡「賺錢的人」不能覺得「沒賺錢的人」是用我的，所以要聽我的。事實上如果沒有人負責家務，家庭要請人、請保母，這都是隱性成本，並不表示沒成本。

▲理財專家陳怡芬表示，想要結婚生子越來越有錢，關鍵是要好好管理財務。（圖／陳怡芬提供、親子天下攝）

陳怡芬小檔案：

學歷：台灣大學經濟系畢業、美國柏克萊大學MBA企管碩士

現職：安富財經科技公司副董事長、清華大學計量財務金融系兼任助理教授

經歷：王道商業銀行個人金融事業執行長

新光金控行銷長暨新光銀行資深副總經理

ING安智證券董事長兼總經理

