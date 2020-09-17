金管會駁回胡亦嘉接街口投信董座　未來最重不排除撤照

▲街口集團執行長胡亦嘉。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

街口集團執行長胡亦嘉再槓金管會，金管會今（17）日表示，胡亦嘉先前申請出任街口投信董事長一案，由於未提供學經歷證明，因此已駁回認可，至於街口董總出缺已有一段時間，目前也在處理中，最重不排除撤照。

金管會證期局副局長郭佳君指出，街口投信申請胡亦嘉為董事長案，公司於8月12日來函申請，但僅附申請表格及相關聲明書，卻未提供學經歷證明，因此8月20日發文給公司請在8月底前提供，至今未提供，因此金管會於9月16日正式駁回認可。

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至於過去是否有投信出現類似情形，郭佳君指出，「董事長是一個很重要的職務」，投信要有合規的董事長，一般金融機構都會配合。

郭佳君強調，一家金融機構負責人連基本提供相關書面文件都無法配合，意味著遵法認知相當不足，仍希望金融機構及相關負責人，站在保障投資人權益的立場，一定要有相當程度的遵法，若連書面文件都無配合，在其他方面的期待是比較困難的。

針對街口投信董總出缺已久，後續是否會處分？郭佳君表示，「在處理中」；外界關注是否撤照？證期局說，依據規定，將視情節影響程度而定，最重可廢止可營業許可。

至於託付寶架構，郭佳君說明，回到7月23日新聞稿的3大原則，一為不能保證收益，誤導投資人；二為對合作機構要善盡調查責任；三為街口電子支付有300萬用戶，對投資人權益會有影響，因此要從流程上進行監理。

此外，郭佳君也說，胡亦嘉多次對外說與主管機關有溝通，但已清楚告知3點，一是有保證收益的疑慮，二為從未正式回函給金管會，7月29日正式發文給街口投信提供3項資料，包括託付寶架構的決策流程與內部簽核程序、金科三方合作契約的狀況及三者間扮演的角色與權利義務，街口投信8月11日回函，卻未提供相關書面資料。

郭佳君表示，由於公司未提供任何正式書面資料，檢查是監督管理的一種方式，因此9月11日到街口投信做實地查核，調閱相關資料，且投信是一個管理大眾資金的事業，屬於高度監理行業，因此公司針對託付寶沒來正式申請，要求提供資料也不提供，所以配合度很差，最後才去檢查，主要是「連續一個月要求提供資料不提供，才會縮短期限」，強調「金管會是行政機關不會對金融機構威嚇」。