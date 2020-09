拍攝抗議！華裔女記者遭5名加州警「按地反手」逮捕...超狠畫面曝

▲華裔女記者被5名警察按壓在地逮捕。(圖/翻攝微博,下同)



記者邱茀濱/綜合報導

美國加州洛杉磯康普頓日前驚傳槍擊案!不過,一名華裔女記者在現場拍攝時,瞬間被至少5名警察按壓在地,並使用連踩帶踢的方式破壞她的手機,最後被帶回拘留5個小時。

綜合媒體報導,美國公共廣播電台旗下地方媒體「KPCC」的女記者Josie Huang,日前她在康普頓現場報導時,被以干擾逮捕為由按壓在地。

警方事後聲稱,記者當時沒有表明身分,加上也沒有配戴記者證,所以被逮捕。不過,Josie Huang釋出的影片卻顯示,她倒地時強調了好多次是KPCC的記者,事發時脖子上也明顯掛著記者證。

目前,Josie Huang已被釋放,並在推特上上傳影片控訴警方的暴行。事後,KPCC也譴責警察行為,並要求取消針對該記者的指控。

After my phone drops, it keeps recording and it captures two deputies damaging my phone by kicking and stepping on it. I can hear myself in the background shouting: “You guys are hurting me” and “Stop it.” It feels very out-of-body to play this back. pic.twitter.com/8o1kdjqlA9