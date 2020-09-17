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川普遭控性騷「伸舌頂喉嚨又摸奶」！她驚爆1997年VIP包廂秘密

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▲▼Amy Dorris指控川普性侵。（圖／翻攝自IMDb）

▲前模特兒多莉絲（Amy Dorris）向衛報踢爆，她曾被現任總統川普性騷擾。（圖／翻攝自IMDb）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普再爆桃色風暴，前模特兒多莉絲（Amy Dorris）指控，在1997年9月5日在紐約舉行的美國網球公開賽上，川普搭訕了當年24歲的她，強行把舌頭深入她的嘴巴直到喉部，摸遍她的臀部、胸部、後背等部位，甚至緊緊抓住她，使得她無法順利逃脫。

多莉絲向衛報透露，當時的她和朋友們住在佛州，不時會前往邁阿密接模特兒的工作，在1997年9月，她被時任男友傑森賓（Jason Binn）帶到紐約度假，並與他的好友川普相見，隨後就和川普待上幾天。事發當日，一行人前往觀賞美國網球公開賽，來到川普VIP豪華包廂。

但就在多莉絲起身前往廁所後，當年51歲的川普就在外面等著她，甚至逼近她，「他強行把舌頭伸進我的喉嚨，我把他推開，但他卻抓得更緊，用手摸遍我的屁股、我的胸部、我的背，全身都被摸遍」，且當時的狀況根本無法成功逃脫，「我當時用牙齒反抗，我想我可能傷到他的舌頭」，最終是裝作什麼事情都沒發生，繼續和所有人聊天。。

當年的川普已經娶了第二任妻子梅普絲（Marla Maples）。在事發後，多莉絲致電給紐約的朋友、母親及心理治療師透露此事，但已經記不清楚是否有把全部細節告知傑森賓。

報導指出，多莉絲提供當年美網公開賽的門票，以及與川普合影的6張照片，作為她與川普曾經見過面的證據。她坦言，早在2016年就想揭發此事，但擔憂家人可能因此受到傷害，才沒有對外公開。川普已透過律師做出回應，以強烈措詞否認曾經性騷、虐待多莉絲，也沒有對她做出不當行為。

▼美國總統川普。（圖／路透）

▲▼川普總統12日在內華達州明登市（Minden）的一場造勢活動上發表談話。（圖／路透）

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